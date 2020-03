Primarul unui oraş din România a plecat în concediu în Asia în ciuda pandemiei de coronavirus. Edilul ar fi acum blocat în Singapore din cauza restricţiilor

Surse neoficiale susţin că primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, şi-a luat concendiu şi a plecat în Asia, împreună cu soţia sa. Alesul local a luat această decizie în ciuda pandemiei de coronavirus. Aceleaşi surse susţin că Mihăiţă Negură ar fi rămas blocat în Singapore din cauza coronavirusului.

Contactat telefonic, viceprimarul oraşului, Moroşan Niculai, ne-a confirmat că primarul Negură a plecat în concediu, săptămâna trecută, în Asia, dar neagă că alesul local a fost obligat să rămână în izolare în Singapore. „Nu a ajuns în Singapore. Este în zona respectivă, dar nu este blocat. Eu am vorbit cu el la telefon în aceste zile. Astăzi (n.r. marţi, 17 martie) nu am reuşit să dau de el. Are telefonul închis. Dar, din câte ştiu eu, mâine (miercuri, 18 martie) se va întoarce în ţară”, a spus viceprimarul.

Reporterul adevarul.ro a încercat să ia legătura telefonic cu Mihăiţă Negură, însă alesul local avea telefonul închis.