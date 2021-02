Primarul unui mare oraş, contra dăruirii de flori şi de mărţişoare în luna martie. Ce argumente are edilul

Primarul Sucevei, Ion Lungu, le recomandă sucevenilor să nu împartă flori şi mărţişoare de 1 şi 8 martie, aşa cum cere tradiţia, pentru a evita contactul fizic, în contextul pandemiei de COVID-19.

„Având în vedere faptul că se apropie ziua de 1 Martie şi cea de 8 Martie, le recomand sucevenilor să nu mai sărbătorim cu fast, cu obiceiurile de împărţire de mărţişoare şi flori. Este bine să nu intrăm în contact unii cu alţii.

Aşa cum se ştie, eu mergeam an de an pe străzi, prin instituţii, împărţeam flori de 8 Martie, dar în acest an nu voi mai face acest lucru şi le recomand sucevenilor să procedeze la fel. Să evite să mai pună în piept mărţişoare de la unul la altul.

Chiar şi florile pot transfera virusul de la o persoană la alta. Sper să fiu bine înţeles şi să putem trece cu bine şi de această perioadă, iar scopul final este să menţinem rata de infectare măcar la stadiul de astăzi, sau chiar să o mai scădem”, a declarat edilul.

