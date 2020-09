Primar demis prin ordin de prefect, acuzat că a fugit cu cheile şi telefonul instituţiei. Cum explică el situaţia

Pentru că a trecut de la ALDE la PNL, primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, a fost demis prin ordin de prefect. Instituţia este condusă acum de viceprimarul Aleodor Nichifor.

Acesta din urmă îl acuză pe Neculai Miron că refuză să predea cheile de la intrare în instituţie şi de la biroul pe care l-a ocupat în primărie.

„În mai puţin de două zile de mandat am constatat că primăria Bosanci a devenit o parte din proprietatea lui Miron Neculai, chiar dacă nu mai este primar nu a vrut să predea cheile de la intrarea în instituţie şi de la biroul acestuia, nu a predat telefonul mobil, atenţie, cu valoare de mijloc fix, la peste 4.000 de lei, şi nici cartela telefonică, nu a predat bonurile de combustibil de la autoturismul primăriei, iar ieri a avut tupeul să meargă pe şantierul de la cimitir şi să dea ordin dirigintelui de şantier şi a schimbat soluţiile fără ca eu sa fiu informat”, a scris pe contul său de Facebook, viceprimaul Aleodor Nicihifor.

Contactat de reporterul „Adevărul”, primarul demis, Neculai Miron, susţine că nu i-a cerut nimeni în mod oficial să predea telefonul şi cheile. El a arătat că după ce a fost demis a spălat maşina instituţiei, i-a făcut plinul de benzină şi a lăsat-o la sediul primăriei. Cât priveşte numărul de telefon al primarului, el spune că nu l-a folosit şi că foloseşte numărul său personal.

”Este un fals (n.red. declaraţia viceprimarului). Eu am spălat maşina primăriei. I-am făcut plinul la rezervor şi am predat-o în cele mai bune condiţii la primărie. În ceea ce priveşte numărul de telefon, eu nu-l mai folosesc demult. Eu folosesc doar numărul meu personal. Telefonul îl predau, dar nu mi l-a cerut nimeni. Urmează să predau şi telefonul. Nu mi-a cerut nimeni telefonul. Nu mi-a cerut nimeni oficial să predau cheile. De bună voie am spălat eu maşina. Să mă sune viceprimarul. Eu mi-am încheiat mandatul şi am făcut câteva live-uri cu ce se face în comună. Nu am dat nicio directivă. Muncitorii nu mă mai ascultă ştiu că nu mai sunt primar”, a declarat Miron.

Aleodor Nichifor este candidatul PSD la funcţia de primar al comunei, iar Neculai Miron candidează din partea PNL pentru a obţine un nou mandat.

