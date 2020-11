Preşedintele PMP Suceava are COVID-19: „M-am confruntat cu o stare de oboseală puternică”

Marian Andronache a fost viceprimarul municipiului Suceava în mandatul 2016 -2020. La alegerile din luna septembrie a candidat la Primăria Suceava şi a ieşit pe locul II, după primarul în funcţie Ion Lungu.

În urmă cu câteva zile, Marian Andronache a fost confirmat cu SARS-CoV-2. El se află izolat la domiciliu. Nu are o formă gravă, dimpotrivă, este o formă uşoară a bolii.

„În momentul acesta mă simt bine. Am avut simptome începând cu data de 24 octombrie. Pe 26 am făcut un test care a ieşit negativ. Nu ştiu cât de ok a fost pentru că aveam simptome clare. Tot timpul am avut gust miros. Am avut o stare febrilă. Am avut o stare de oboseală pusă pe seama unei lipse mari de fier.

Organismul a fost slăbit de o intervenţie chirurgicală făcută în luna septembrie. Am făcut un al doilea test care a ieşit pozitiv. Plămânii sunt ok. Cu tratament mi-am revenit. În mod normal, trebuie să stau 14 zile în izolare. Eu am să mai fac un test pe finalul săptămânii”, a declarat Marian Andronache.

Întrebat dacă ştie de unde a luat virusul, liderul PMP Suceava susţine că nu este sigur. Şi fiica acestuia s-a îmbolnăvit şi stă în izolare. Ea este studentă la Iaşi.

