Premierul României, Ludovic Orban, a venit cu maşina în Bucovina. În cât timp a parcurs traseul Bucureşti – Suceava

În cea de-a treia zi de Crăciun, premierul României, Ludovic Orban, a venit la Suceava pentru a participa la tradiţionala paradă a Obiceiurilor de Iarnă, una dintre cele mai mari din ţară.

Întrebat de reporterul „Adevărul” cu ce mijloc de transport a venit la Suceava, premierul a spus că a plecat din Capitală cu maşina, pe 27 decembrie, la ora 06.00 şi a ajuns la destinaţie la ora 11.45. Am venit în Bucovina, de Sfântul Ştefan, pentru că m-a invitat domnul preşedinte, George Flutur (n.r. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava). Mi-a povestit despre această defilare a ansamblurilor, a tradiţiilor din fiecare localitate din Bucovina. Nu cred că am mai văzut aşa ceva. Am venit cu maşina în Bucovina şi mă întorc la Bucureşti, pentru că la ora 20.00 avem şedinţă de guvern”, a declarat Ludovic Orban.

După ce a parcurs traseul Suceava - Bucureşti, premierul a spus că ar fi nevoie de o autostradă. Întrebat când se va construi şoseua modernă care să lege nordul de sudul ţării, Ludovic Orban a răspuns: „Când o să stăm noi ceva mai mult la guvernare”.

Premierul României susţine că a ajuns în municipiul Suceava la ora 11.45, ceea ce înseamnă că a parcurs cei peste 400 de km în mai puţin de şase ore. Un timp record, dacă luăm în considerare că, la sfârşitul anului 2018, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, declara că a făcut cu maşina de la Suceava în Capitală nu mai puţin de 11 ore, pentru că a respectat toate restricţiile de circulaţie.