Prefectul de Suceava, despre protestul anti-mască: „O mână de conspiraţionişti“

În seara zilei de luni, 29 martie, la Suceava au avut loc două proteste împotriva regulilor adoptate în contextul pandemiei. Concret, un protest la care au participat mai mulţi membri AUR şi un protest la care au participat persoane ultrareligioase. În ambele situaţii, majoritatea participanţilor nu purtau măşti de protecţie împotriva SARS-CoV-2.

Cu toate că nu s-au înregistrat incidente în timpul protestelor, jandarmii au aplicat zeci de amenzi.

„Până la acest moment, urmează să fie aplicate 42 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7500 de lei, în principal, pentru desfăşurarea acestora fără respectarea prevederilor legale (în conformitate cu Legea 55/2020 - pentru nepurtarea măştii de protecţie şi în conformitate cu Legea 60/1991- pentru participarea la adunari publice nedeclarate)”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi.

Prefectul USRPLUS al judeţului Suceava, Iulian Cimpoeşu, a afirmat că este nelegal şi imoral faptul că sucevenii care au participat la protestele de luni nu au purtat mască de protecţie şi a considerat că este revoltător faptul că sacrificiile făcute până acum au fost „călcate în picioare la îndemnul politic”.

„Din păcate, toate eforturile noastre vor fi zadarnice dacă o mână de conspiraţionişti care consideră că toate studiile medicale ale specialiştilor de talie mondială, toate tragediile care au dus la atâtea şi atâtea decese din cauza virusului, tot ceea ce se întâmplă de peste un an în toată lumea, nu sunt decât o minciună, o mare conspiraţie. Toate manifestaţiile paşnice sunt binevenite, atât timp cât respectă legislaţia în vigoare. De aceea nu putem privi cu indiferenţă faptul că ieri majoritatea manifestanţilor de la Suceava - mulţi, puţini - nu au purtat mască de protecţie. Aici vorbim nu numai de ceva nelegal, ci şi imoral, atâta timp cât majoritatea cetăţenilor respectă regulile sanitare, respectându-i şi protejându-i în acelaşi timp pe cei cu care vin în contact.

Este greu şi frustrant să lupţi cu pandemia de mai bine de un an, dar în acelaşi timp este revoltător să vezi cum toate sacrificiile la care am fost obligaţi sunt călcate în picioare la îndemnul politic al unora care nu au ca ţel decât crearea unei tensiuni suplimentare de care societatea chiar nu are nevoie în aceste momente”, a transmis Iulian Cimpoeşu, într-un mesaj pe contul său de Facebook.