Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a demisionat: „Am reprezentat un guvern care acum nu mai este în funcţie“

Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a spus să a cerut noului guvern să o înlocuiască din funcţie.

„Mi-am îndeplinit misiunea finală în sensul că am organizat corespunzător alegerile prezidenţiale în judeţul Suceava . Am reprezentat un guvern care acum nu mai este în funcţie şi consider că este corect să vină un alt reprezentant la Instituţia Prefectului”, a spus prefectul, potrivit newsbucovina.ro.

Mirela Adomnicăi ocupă funcţia de prefect de pe 8 martie 2017. Odată cu încetarea mandatului, prefectul se va întoarce la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă, pe funcţia de director.

În perioada 2004 - 2008, Adomnicăi a fost parlamentar PSD.