Povestea Mărgeluşei, tânăra care transformă argila în superbe obiecte decorative: „Am pus piciorul în prag, am renunţat la tot şi mi-am urmat inima“

Ana Georgescu este numele tinerei care a decis să-şi urmeze visul pentru a se simţi liberă şi împlinită. S-a născut în 1988, în Bucureşti, „an bun, pot să zic”. Spune că a avut o copilărie interesantă, ”un mix între haosul urban din Capitală şi liniştea pădurilor din Vatra Dornei, orăşel în care mi-am petrecut o mare parte din viaţă. Acest loc m-a făcut să simt altfel, să înţeleg că tot ce-i mai frumos pe lumea asta stă în natură şi în simplitate. Şi aşa am crescut. Aproape de iubirea bunicilor, de munţi, în miros de brazi, scăldându-mă în pâraie reci şi vii”.

A urmat apoi perioada de explorare. Ana s-a mutat în Cluj unde a studiat antropologie. După terminarea facultăţii, a simţit că intră în caruselul sistemului din secolul vitezei. Se împărţea între cursuri, acte de voluntariat, joburi şi diferite proiecte. Lesne de înţeles, simţea că se îndepărtează de idealurile care o defineau şi avea din ce în ce mai puţin timp pentru sine.

”Şi uite aşa… dintr-o dorinţă aprigă de a "fugi" de cotidian, a apărut subtil Mărgeluşa. Simţeam că jocul creaţiei e singura cale prin care pot evada. Şi aşa a fost.

Povestea asta s-a transformat în cea mai pură formă de conectare cu mine şi cu cei din jur. Îmi place mult ceea ce fac. Este cel mai fain mod de a comunica, de a transmite ceva oamenilor. Că vorbim de muzică, pictură, dans, teatru, literatură, vorbim de acţiuni, gânduri şi emoţii care pleacă din Om, din creator şi ajung la cei din jur. Este un proces continuu de sharing şi un schimb frumos”, ne-a spus Ana.

FOTO: Facebook/Mărgeluşa

Momentul în care a decis să urmeze această cale a fost unul de-a dreptul revelator. Se învârtea deja într-o lume a culorilor ”lucram la o grădiniţă, dar simţeam în mine cum mocneşte dorinţa de libertate”.

”Şi uite-aşa. Am pus piciorul în prag, am renunţat la tot şi mi-am urmat inima. Am vrut ca prin acest reset să aduc la suprafaţă toate pasiunile mele, să le fructific şi să creez cu ele o poveste armonioasă. Deci… Mărgeluşa sunt eu. Este acea parte a mea care a rămas undeva ascunsă. Şi odată cu dorinţa mea de a ieşi din rutină, am reuşit să o aduc la lumină, să o lipesc de suflet şi să devin un întreg”, a completat tânăra.

FOTO: Facebook/Mărgeluşa

Mărgeluşa a apărut timid, în urmă cu cinci ani. Pe atunci, Ana modela obiecte micuţe, mărgele, cercei, medalioane, dar încetul cu încetul, după câteva luni de exerciţiu a reuşit să avanseze, să construiască din ce in ce mai mult, mai inspirat, mai frumos. A învăţat singură să transforme argila în obiecte frumoase şi asta i-a conferit multă încredere. La un moment dat, a observat că toate se leagă şi a înţeles că ăsta era drumul pe care trebuia să-l urmeze.

„Ca materie primă folosesc o argilă specială care nu necesita ardere. Toate obiectele pe care le creez sunt modelate manual. Nu folosesc roată sau alte instrumente. Mă fascinează acest proces prin care pot sa dau orice formă acelei bucăţi de pământ, pot sa o încarc cu energia mea şi pot să o dau mai departe.

Modelele pe care le desenez sunt unicate, fiecare are o încărcătură aparte, o poveste frumoasă în care simbolurile ancestrale de odinioară iau forme noi, stilizate. Îmi place să readuc în contextul actual tot ce ţine de arhaic. Lumea asta simplă a strămoşilor noştri trebuie păstrată în fiecare părticică din noi, trebuie ţinută vie. Încerc ca prin fiecare element folosit să dau o vibraţie aparte. Că sunt ele simboluri cosmice- soare, lună, stele, că vorbim de simboluri abstracte-romb, cerc, zig-zag, sau vegetale- mlădiţe, crenguţe, frunze… toate puse cap la cap descriu o lume încărcată de magie, basm, joc, cunoaştere, unitate. E fascinant dacă stai să citeşti un pic despre moştenirea culturală a fiecărui popor. Cum fiecare element care apare pe straiele oamenilor, pe vasele lor, în case, pe porţi, reprezintă o poveste, un cântec, un descântec. Eu asta fac. Încânt şi descânt oamenii cu forme şi culori. Le dau un pic din magia mea şi din vibraţia vremurilor apuse”, ne-a declarat Ana.

Tânăra a explicat că feedback-ul oamenilor este foarte important. Urmăreşte să vadă dacă reuşeşte să stârnească emoţii, zâmbete prin ceea ce face. Când îşi atinge ţinta, se simte compleşită.

FOTO:Facebook/Mărgeluşa

Pe lângă bijuterii, obiecte decorative, tablouri- creaţii pe care le vinde on-line, în târguri şi în câteva magazine de suveniruri din ţară, a reuşit să reîmprospateze un pic "atmosfera" şi a început o serie de picturi murale foarte frumoase şi foarte inspirate. „Ce să zic… treabă merge bine atâta vreme cât eşti unde trebuie, când faci ceea ce îţi place. Şi până la urmă ăsta este cel mai important aspect al vieţii. Să fie toate în linişte şi armonie”, a arătat Ana Georgescu, alias Mărgeluşa.