Peste 1.000 de dascăli au protestat la Suceava după declaraţia unui şef din Inspectoratul Şcolar: „80% dintre profesori vin nepregătiţi la cursuri“

Peste 1.000 de profesori din judeţul Suceava care fac parte din sindicatul „Pro educaţia” au purtat banderole negre la cursuri, în semn de protest din două motive. Pe de o parte, dascălii s-au simţit jigniţi de o declaraţie care ar fi fost făcută de unul dintre inspectorii generali adjuncţi ai Inspectoratului Şcolar Suceava. Este vorba despre Ioan Puiu, care ar fi spus, potrivit unei publicaţii locale, că 80 la sută dintre profesorii din Suceava ar veni la cursuri nepregătiţi.

Contactat telefonic, Ioan Puiu a negat că şi-ar fi jignit colegii. Pe de altă parte, tot el declarat pentru „Adevărul” că a efectuat controale şi a constatat că în unele şcoli procentele dascălilor nepregătiţi sunt mai mare de 80%.

„Consider că protestul este nejustificat şi, în perioada următoare, voi arăta dacă aceste procente sunt justificabile sau nu. Nu am pentru ce să-mi cer scuze. Am făcut controale în câteva şcoli şi am contatat că în unele din ele procentele profesorilor care nu pregătesc activitatea de la clasă sunt mai mari de 80 la sută. Dacă ar fi să-mi cer scuze, ar trebui să-mi cer de la cei care se pregătesczi de zi şi an de an fără să facă din asta o cauză de protest”, a declarat Ioan Puiu.

Dascălii din Suceava au mai protestat şi împotriva ministrului Educaţiei, Monica Anisie care a umilit o profesoară de la Ialomiţa. Însoţită de o armată de jurnalişti, Monica Anisie a intrat la curs peste profesoară şi i-a atras atenţia că a ţipat la elevi.