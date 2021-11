Părinţii şi profesorii unui liceu din Suceava au ieşit în stradă: „Vrem la şcoală! Nu vrem online!“ VIDEO

Zeci de părinţi, elevi şi profesori din comuna Marginea a judeţului Suceava au participat la un protest spontan, în dimineaţa zilei de luni, 8 noiembrie.

Protestatarii sunt nemulţumiţi pentru că trebuie să facă orele online, întrucât rata de vaccinare a Liceului Tehnologic „Vasile Gherasim” nu ajunge nici măcar la 50%. Or, potrivit noilor reglementări legale, profesorii se pot întâlni faţă în faţă cu elevii la şcoală doar dacă rata de imunizare a salariaţilor şcolii este de minimum 60%.

„Semnăm demiterea oricărui Guvern. Nu trebuie discriminare pe baza actului medical. Certificatul verde nu este legal. Semnăm petiţii împotriva certificatului verde. Nu trebuie să ne forţeze pe noi să ne vaccinăm. Şi nu trebuie să se vaccineze profesorii obligatoriu. Poate au boli care nu le permit să se vaccineze”, a spus mama unui elev.

”Copiii noştri vor veni în fiecare zi la şcoală. Suntem sănătoşi. Nu presăm profesorii să se vaccineze. Fiecare are dreptul să aleagă. Fiecare este liber să aleagă. Nu mai este democraţie. Asta nu mai este libertate. Este mai rău decât înainte de 1989”, a declarat un alt protestatar.

Prezent la protest, directorul liceului a explicat că profesorii şcolii nu sunt împotriva vaccinării, dimpotrivă. El a arătat că şcoala ar atinge procentele de 60% la sută dacă s-ar lua în calcul şi personalul trecut prin boală.

„Avem deja 7 cadre didactice cu certificat verde valabil şi încă 3 cadre didactice care au trecut prin boală şi au certificatul verde expirat. Asta înseamnă că noi am depăşit 60% şi practic putem activa în scenariul verde fizic. Măcar dacă ştiam cu 2-3 luni înainte. Mai sunt profesori care vor să se vaccineze. Cred că a fost prea în scurt. Noi nu suntem împotriva vaccinării. Eu am avut de două ori boala şi nu am avut timp să mă vaccinez. Ar trebui să se ţină cont şi de cadrele didactice care nu se pot vaccina. Eu respect HG în calitate de director. Sunt obligat să respect”, a spus directorul.

Judeţul Suceava a ieşit din scenariul roşu al pandemiei, având o o rată de imbolnăvire de sub 3 la mia de locuitori. În mod paradoxal, acelaşi judeţ este pe ultimul loc pe ţară la numărul persoanelor imunizate. Potrivit Inspectoratului Şcolar, doar un sfert dintre şcolile şi grădiniţele din judeţ pot desfăşura cursuri faţă în faţă, pentru că rata de vaccinare a respectivelor unităţi de învăţământ este de minimum 60%.

