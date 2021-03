Palatul Administrativ din Suceava, din nou în impas după ce a fost grav afectat de foc: „Ploaia îl distruge”

Clădirea care găzduia Prefectura şi Consiliul Judeţean Suceava nu are acoperiş. Mansarda a ars într-un incendiu produs în dimineaţa zilei de sâmbătă, 6 martie.

Deşi au trecut 10 zile de la producerea nefericitului eveniment, autorităţile nu au reuşit să ia măsuri de protecţie a bătrânului edificiu.

Clădirea a fost afectată de foc, dar şi de apa folosită de pompieri pentru stingerea incendiului. Rănile edificiului sunt acum agravate de ploile şi ninsorile din ultimele zile.

Şeful Direcţiei pentru Cultură Suceava, Aurel Buzincu, susţine că a inspectat edificiul, la începutul acestui săptămâni, şi a văzut că picăturile de ploaie au ajuns până la parterul clădirii.

„Am fost de mai multe ori în spaţiile care au avut de suferit de pe urma incendiului. Ultima dată am fost ieri (luni, 15 martie), când ploua. Şi zone protejate şi zone mai puţin protejate. Am înţeles că se aşteaptă o prelată care nu vine. Se lucra acolo. Adevărul este că ploaia pătrunde şi distruge. Atâta cât este, plafonul acela trebuie protejat. Am văzut ploaia curgând până la parter”, a declarat Aurel Buzincu.

Contactat telefonic, preşedintele Consilului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că la începutul săptămânii au fost demarate lucrările de construire a unei mansarde provizorii. Construcţia va fi gata în trei sau chiar patru săptămâni.



Între timp se fac evaluări pentru a se stabili valoarea pagubelor şi planurile de restaurare a clădirii.

Palatul Administrativ al Sucevei a fost construit de austrieci în perioada 1904 -1905. Este una dintre puţinele clădiri istorice cu care se laudă Bucovina.

