Pădurarul care l-a atacat pe activistul de mediu Tiberiu Boşutar, anchetat. Ce decizie au luat de şefii acestuia

Pădurarul care l-a atacat cu o scândură pe activistul de mediu Tiberiu Boşutar este cercetat penal pentru distrugere şi lovire. Agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore, a doua zi după atac, după care a fost pus în libertate, fiind cercetat în continuare sub control judiciar.

Contactat telefonic, şeful Direcţiei Silvice Suceava, Sorin Ciobanu, a declarat că a transmis comisiei de disciplină a instituţiei să analizeze desfacerea contractului de muncă al pădurarului. „Sunt paşi de parcurs. Am ţinut cont de faptul că este acuzat de lovire”, a spus directorul.

Decizia a fost luată şi pentru că momentul atacului a fost filmat de Tiberiu Boşutar şi transmis în direct pe pagina de Facebook Legea Codrului. Practic există probe de necontestat.

Plus că au existat şi martori la atac. În maşina activistului se afla şi fiica acestuia care este majoră, şi care a fost audiată de poliţişti. Totodată, atacatorul a avut un complice care a fost de asemenea audiat.

Momentul atacului a fost îngrozitor. În imaginile publicate de Tiberiu Buşutar se vede cum acesta aleagă spre maşină în încercarea de a scăpa de pădurar şi de prietenul acestuia. Reuşeşte să urce şi să porneacă autoturismul. În timp ce se afla în mişcare, unul dintre cei doi atacatori a smuls o ditamai scândura cu tot cu cuie dintr-un gard din apropiere pe care a forţat-o prin lunetă în interiorul maşinii.

Fata lui Boşutar s-a speriat îngrozitor, a ţipat, şi-a sunat un prieten după ajutor.

Motivul atacului? Tiberiu Boşutar descoperise că pădurarul încărcase vreo 10 metri cubi de lemn într-o maşină, fără să aibă documente.

„În urmă cu două luni, am făcut un live pe Facebook în care am arătat un transport de lemn plecat de la Ocolul Silvic Moldoviţa, lemn cubat de pădurarul Ilie Drajmici (n.red. pădurarul care l-a atacat pe Tiberiu Boşutar). În live-ul respectiv am arătat cum în transport erau 10 metri cubi de lemn fără acte. Ilegalitatea a fost confirmată de autorităţi. Transportul trebuia să ajungă la o firmă administată de un inginer silvic angajat la Ocolul Silvic Gura Humorului. După ce am făcut live-ul, la câteva zile distanţă, ministrul Mediului şi Pădurilor, Costel Alexe, m-a sunat personal şi mi-a spus că va lua măsuri pentru ca astfel de oameni să nu mai fie angajaţi în sistemul silvic”, a spus Boşutar.

