Omerta în cazul atacului cu grenadă din localitatea suceveană Straja

Ancheta este extrem de dificilă pentru că proprietarul locuinţei, Alexander Iosif, refuză să colaboreze cu autorităţile pentru a face lumină în acest caz.

Din informaţiile pe până acum, în momentul producerii atacului în stil mafiot, în gospodărie erau soţia, copilul şi socrii lui Iosif. Cei din casă au auzit bubuiturile, au văzut că au fost sparte geamurile din partea din spate a locuinţei şi au sunat la 112.

Localnicii spun că autorul atacului ar fi aruncat cu două grenade dinspre curtea interioară a gospodăriei, după care ar fi fugit în direcţia pădurii din apropiere.

Anchetatorii nu au stabilit încă dacă explozia a fost provocată într-adevăr de grenade defensive, aşa cum spun sătenii, sau a fost folosit un dispozitiv artizanal.

De la faţa locului au fost prelevate doar câteva aşchii de la un ambalaj metalic. Bucăţile au fost găsite cu ajutorul unui aparat de detectare a metalelor.

Răzbunare sau intimidare?

Oamenii legii nu exclud nicio pistă de cercetare. Ei au luat în calcul înclusiv variantele unei răbunari ori acţiuni de intimidare a unor traficanţi de ţigări, întrucât Alexander Iosif este anchetat pentru contrabandă. În vara acestui an, poliţiştii au găsit în locuinţa sa 15.000 de pachete de ţigări.



Alexander Iosif le-ar fi spus poliţiştior că nu are duşmani, deşi în luna iunie a acestui an a fost acuzat de un tânăr de 28 de ani de agresiune. Atunci, victima a declarat că a fost blocată în trafic de un grup de indivizi, în timp ce se deplasa pe direcţia Vicovu de Sus - Brodina şi a spus că între cei care l-au lovit s-ar fi aflat şi Iosif.

Tânărul a ajuns la spital, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru a stabili circumsanţele producerii atacului şi pentru a-i identifica pe autori. În acest context, s-au făcut percheziţiile în locuinţa lui Iosif de la Straja. În timpul acestei acţiuni, au fost identificate şi ţigările de contrabandă care au fost confiscate.

