Oameni în scaune cu rotile în faţa metrului de autostradă din Moldova. Care a fost scopul evenimentului. „Am trecut prin luni întregi de groază“

Ştefan Mandachi, suceveanul care a construit în semn de protest un metru de autostradă pe raza satului Cumpărătura din judeţul Suceava, a organizat o conferinţă de presă, duminică, 12 mai. Atât cei care au făcut declaraţii, cât şi jurnaliştii care au participat la eveniment au fost invitaţi să stea în scaune rulante.



Antreprenorul a vrut astfel de atragă atenţia asupra dramei pe care o trăiesc supravieţuitorii accidentelor de circulaţie. De altfel, la conferinţă au luat parte şi persoane imobilizate în scaune rulante, oameni care nu mai pot să meargă pentru că au fost victime ale accidentelor rutiere.

Ioana este o tânără de 21 de ani care a fost la un pas de moarte, în urma unui eveniment rutier care s-a produs pe în urmă cu trei ani.

„Am trecut prin luni de groază, am stat săptămâni întregi întinsă pe paturile de spital cu faţa în sus şi nu am avut voie să mă mişc şi nici nu puteam. Am fost trasferată la o Clinica de Recuperare din Iaşi, m-am ridicat la marginea patului şi am realizat cu disperare că nu pot să stau singură nici în şezut. Trebuia să fiu susţinută de două persoane, de o parte şi de cealaltă, şi cădeam pur şi simplu. Când am fost pusă într-un scun cu rotile ca să fiu dusă la sala de recuperare am fost dărâmată psihic. După un an şi jumătate de recuperare am reuşit să stau în şezut. Sunt astăzi aici pentru că mi-am propus să ajut ca lumea asta să fie un loc mai bun. Cred că este timpul să luptăm ca ceea ce mi s-a întâmplat mie să nu se mai întâmple”, a spus tânără printre lacrimi.

Ştefan Mandachi a amintit că face un film documentar despre faptul că ţara noastră nu are autostrăzi şi din acest motiv mor mii de oameni pe şosele, în fiecare an. În documentar vor apărea atât părnţi care şi-au îngropat copiii, care au murit în accidente, supravieţuitori, politicieni şi poliţişti care vorbesc despre lipsa infrastructurii rutiere din România.

În documentar va apărea şi fiul lui Ion şi Doina Aldea Teodorovici, cei doi artişti din Republica Moldova care au decedat într-un teribil accident de circulaţie produs în anul 1992.



Suceveanul vrea să prezinte filmul, pe care-l face cu resurse proprii, la toate festivalurile internaţionale, sperând ca astfel să reuşească să tragă un semnal de alarmă.

Ştefan Mandachi a mai spus că de unul singur nu poate să-i determine pe decidenţi să construiască autostrăzi şi din acest motiv face apel la români pentru a continua protestele.

”Dacă o să hibernaţi şi o să constituiţi «hibernaţiunea română», peste 10 ani o să ne vedem aici la încă o conferinţă la metrul de autostradă. Faceţi ceva, faceţi un metru de ceva. Nu ştiu. Un metru de carte, un metru de ziar, un metru de nori, un metru de gânduri, un metru de iluzii, un metru de ceva. Numai nu faceţi metri de acalmie, nu faceţi metri de nesimţire, nu faceţi metri de indiferenţă. Numai metri de indiferenţă s-au făcut până acum”, a declarat Mandachi.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: