O enoriaşă îl contrazice pe ÎPS Calinic şi îi prezintă taxele de înmormântare percepute de preoţi

Enoriaşa a reacţionat după ce, la mijlocul săptămânii în curs, ÎPS Calinic, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, a arătat că nu există taxă de înmormântare şi că fiecare oferă cât poate atunci când beneficiază de serviciile religioase ale preoţilor ortodocşi.

Femeia susţine că în parohia din care face parte, pentru o înmormântare, preotul cere câte 500 de lei, dascălul - 200 de lei şi pălimarul 100 de lei.

„În Parohia V. se cer câte 500 lei de preot, 200 lei pentru dascăl, 150 lei pentru pălimar. La înmormântare participă întotdeauna 2 preoţi (ginere şi tata socru - 1000 lei). Vi se pare normal? Am o înregistrare în acest sens. Să o fac publică sau veţi lua măsuri?”, ar fi spus femeia, potrivit site-ului oficial al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Răspunsul ÎPS Calinic

ÎPS Calinic a răspuns că va dispune verificări în parohia menţionată de suceveancă.

ÎPS Calinic a deschis o adevărată cutie a Pandorei atunci când a declarat că nu există o taxă pentru serviciile religioase de înmormântare. Ierarhul este acuzat acum de o parte a credincioşilor, dar şi de unii preoţi că urmăreşte să dezbine „unitatea existentă între slujitorii bisericii”.

«Acest "înalt" şi "prea" şi "sfîntit", obişnuit cu minciuna, dezinformarea, manipularea, prin afirmaţia făcută urmăreşte ceva anume împotriva preoţilor bucovineni - slujitori dăruiţi credinţei ortodoxe, cu mult har, cu lumină pe chip şi în suflet. Desigur ca un nebucovinean cum este acest Calinic nu are cum supune corpul preoţilor, decât dezbinând unitatea existentă între slujitorii bisericii. El ştie foarte bine că se percep taxe. Prin negarea acestui fapt, are acum motive să pornească un alt "asalt" împotriva preoţilor, pentru a-i supune total, pentru a-i umili, pentru a-i ţine sub „atenta observaţie”, ca nu cumva să i se opuna vreunul dintre ei. „Dezbină si condu” pare a fi deviza "înaltului", "prea"-ului si, pe deasupra, „sfântitului”.», ar fi comentat un sucevean la o postare pe Facebook, pe tema taxei de înmormântare.

Comentariul a fost preluat şi publicat pe site-ul Arhiepiscopiei, la secţiunea „răspunsul ierarhului”.

ÎPS Calinic a fost ales arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor anul trecut, după moartea lui ÎPS Pimen. Noul ierarh a schimbat total modul de comunicare cu publicul. El susţine că enoriaşii îi adresează întrebări, unele deloc comode dar adaptate la problemele sociale cu care se confruntă comunitatea. ÎPS Calinic preia întrebările, le publică pe site-ul arhiepiscopiei cu tot cu răspunsuri.

