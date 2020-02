Nu este o glumă! „Clovnul Bobo“ a anunţat că va candida independent pentru funcţia de primar al Sucevei

Andrei Neşculescu este un sucevean în vârstă de 40 de ani, tată a patru copii, creatorul personajului "clovnul Bobo". Deghizat în clovn, suceveanul îi distrează pe copii prin parcuri sau locuri de joacă, uneori gratis, alterori contra cost.

În 2019, clovnul Bobo a participat la o ediţie a emisiunii iUmor şi a reuşit să-i scoată din sărite şi pe Mihai Bendeac şi pe Cheloo. Bobo i-a spus lui Bendeac că-n Bucovina este numărul 1 la distracţie. Actorul i-a transmis: „Eşti o jignire pentru ceea ce înseamnă clovn. Ai un talent uluitor de a agresa publicul. Numărul a fost îngrozitor de prost”.

Andrei Ne;culecu a fost membru PNL în ultimii 17 ani, ba chiar a făcut echipă cu primarul în funcţie, Ion Lungu. Cei doi au inaugurat împreună mai multe locuri de joacă din oraş şi au împărţit baloane şi dulciuri copiilor.

Marţi, 18 februarie, Andrei Neşculescu a scris pe contul său de Facebook că vrea să candideze ca independent la funcţia de primar al municipiului Suceava.

Contactat telefonic, el a declarat pentru “Adevărul” că a părăsit formaţiunea politică pentru că nu a fost pus pe lista eligibilă de consilieri locali, pentru alegerile de anul acesta. Clovnul Bobo ştie ce va face dacă va câştiga alegerile.

„Ca ONG-ist mi-am adus aportul aşa cum am ştiut, am fost şi sunt activ în viaţa cotidiană a acestei urbe, fără a cere anumite medalii, premii etc. Ştiu că pot schimba multe (în bine).De mai bine de 30 de ani Suceava arată la fel, sau uneori mai rău! Suceava, nu are nevoie, momentan, de spectacole (din bani publici) sunt firme care pot si vor să-şi facă public acţiunile. Suceava anului 2020 are nevoie ca străzile sale să fie complet asfaltate, reabilitate! Suceava anului 2020 are nevoie de apă caldă in şcoli (toalete), Suceava anului 2020 are nevoie de normalitate. Spaţiu verde bine delimitat, parcuri moderne, fără pavele şi granit marca China....Suceava anului 2020 are nevoie de un plan economic (nu numai Mall-uri, hiper-marcketuri)”, a scris suceveanul pe Facebook.