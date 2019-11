Municipiul din România fără computer tomograf. Pacienţii cronici, transportaţi şi 100 de kilometri pentru investigaţii

Spitalul de la Câmpulung Moldovenesc nu are în dotare un computer tomograf. Aparatul de investigaţii imagistice nu există nici la cabinetele private din oraş. Situaţia este destul de gravă pentru că pacienţii care au nevoie să li se facă CT sunt transportaţi şi 100 de km până la Spitalul Judeţean Suceava, unde există două astfel de aparate.

Spitalul de la Câmpulung Moldovenesc deserveşte 60.000 de oameni, unii dintre ei locuiesc în oraş, iar alţii în comunele învecinate. Ei bine, de la Izvoarele Sucevei, comună arondată spitalului de la Câmpulung, până la Suceava sunt peste 100 de km, distanţă pe care ambulanţa o parcurge în două sau trei ore, depinde de starea drumului judeţean judeţean de legătură între comună şi oraşul de la poalele Rarăului.

Managerul unităţii medicale de la Câmpulung Moldovenesc, Gabriel Săndulescu, ne-a explicat că în situaţia în care pacienţii internaţi, care nu sunt în stare gravă, au nevoie de computer tomograf, ei sunt transportaţi până la o clinică privată din Suceava, cu care spitalul a încheiat un contract. Adică, sunt urcaţi în ambulanţă şi sunt trimişi să parcurgă un drum de 140 de kilometri dus-întors. În acest caz, spitalul nu plăteşte doar analiza medicală, ci şi transportul cu ambulanţa.

Gabriel Săndulescu ne-a spus unitatea medicală are un medic radiolog care are competenţe în tomografia computerizată şi urmează să mai angajeze încă unul. Problema este că spitalul nu-şi permite să cumpere un computer tomograf. Nu-şi permite nici măcar să-l întreţină. „Dacă se duce un tub, ne costă 250.000 de euro”, a precizat managerul, care este medic.Însă tot el spune că dotarea spitalului cu un CT ar fi vitală, pentru că s-ar câştiga timp preţios pentru pacienţii investigaţi.

„Aria de adresare la CT este foarte vastă, este pentru investigarea tuturor organelor interne. Şansele de supravieţuire pentru pacienţii în stare critică pot să scadă din cauza distanţei şi a timpului pierdut pe drum pentru anumite manopere. Să spunem că este un accident rutier. Când transportăm pacientul la Suceava, noi ducem şi radiografie şi ecografie. Dacă am avea CT, am face investigaţia şi am câştiga timp. Te poţi orienta în funcţie de diagnostic. Noi dscutăm şi despre timpi morţi. CT-ul este mai mult decât necesar. Am mers cu Primăria Câmpulung Moldovenesc pe varianta să vină un operator privat pentru că toate costurile de achiziţie, exploatare şi întreţinere depăşesc posibilităţile spitalului”, ne-a declarat managerul.

Un CT există şi în dotarea Spitalului Vatra Dornei, care se află la 30 de kilometri distanţă de Câmpulung Moldovenesc, însă aparatul este destul de vechi şi se defectează frecvent. De altfel, CT-ul de la Dorna este defect de trei săptămâni. Managerul unităţii medicale susţine că ar putea să fie funcţional începând de săptămâna viitoare, dar nu este o certitudine.

Tomografia Computerizată (CT) este o metodă de diagnosticare neinvaziva care combină razele X cu tehnologia computerizată avansată pentru a reda imagini clare şi detaliate ale structurilor interne şi organelor corpului. Este folosită pentru a investiga diferite părţi ale corpului: abdomen, cap, membre, oase, plămâni, inimă, ficat, pancreas, rinichi, glande suprarenale, vasele de sânge.