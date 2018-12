Motivul pentru care un primar refuză să organizeze petrecerea de Revelion în centrul oraşului

Primarul Sucevei a refuzat şi în acest an să organizeze petrecerea de Revelion în centrul oraşului. Ion Lungu recunoaşte că a avut foarte multe solicitări din partea sucevenilor în acest sens, dar spune că ideea nu este bună pentru că petrecăreţii ar putea să distrugă piaţa din zona centrală. Lungu a explicat într-o conferinţă de presă că noaptea de Revelion este specială, lumea vine cu sticle de şampanie şi alte băuturi alcoolice.

Aşa că şi în acest an, Primăria va organiza Revelionul în aer liber în parcarea de la Iulius Mall, pe malul râului Suceava, unde temperaturile sunt mai scăzute decât în zona centrală. În plus, la mall se poate ajunge doar cu un mijloc de transport. Locurile de parcare sunt insuficiente. În plus, cei care vor să părăsească piaţa după numărătoarea inversă de la miezul nopţii pierd foarte mult timp în trafic din cauza blocajelor.

Aşadar, luni, 31 decembrie, începând cu ora 20 pe scenă vor urca artiştii Paula Seling, Shift, Andra Matei, Ana Ilca Mureşan, Doina şi Ciprian Petroaie, Alexandru Recolciuc, Lucica Păltineanu, Clara Hurjui, Nicolae Vieru şi Adda.

Revelionul în aer liber costă 220.000 de lei. 170.000 sunt de la bugetul local şi 50.000 de lei reprezintă contribuţia firmei Attrius Developments SRL Iaşi, cea care administrează centrul comercial Iulius Mall Suceava.