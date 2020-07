Motivul ciudat pentru care centrul Sucevei a ajuns zonă industrială. O importantă investiţie a fost blocată

Staţiunea de Cercetare Agricolă Suceava a fost construită prin anii '70 . Odată cu trecerea timpului, pentru că oraşul s-a dezvoltat, unitatea a devenit parte integrantă a centrului urban, cu tot cu clădiri, terenuri agricole şi o staţie de condiţionare şi a seminţelor.

Asemenea unui hambar, staţia este folosită, între altele, la depozitarea şi tratarea seminţelor care sunt vândute ulterior fermierilor.

„Nu este chiar un hambar, este o staţie de condiţionat, de stocat seminţe. Hambarul este altceva, îl foloseşte ţăranul să-şi depoziteze ceva. (...) Noi depozităm acolo 4.000 de tone. Staţia a fost gândită pentru siguranţa alimentară, nu este aşa ceva hai să o punem ca să fie. Staţia sortează şi condiţionează şi ambalează seminţele care se vând fermierilor”, a declarat directorul Staţiunii de Cercetare Agricolă Suceava, Cătălin Enea.

Într-o adresă transmisă Universităţii „Ştefan cel Mare”, directorul Staţiunii explică, în detaliu, cum staţia care se află chiar în centrul municipiului Suceava, la câteva sute de metri de sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi cel al Primăriei Suceava ar putea să polueaze aerul cu substanţe toxice şi totodată să producă poluare fonică.

În document sunt detaliate fazele pe care trebuie să le parcurgă cerealele aduse de la câmp până ajung la fermieri.

„Faza de tratare a seminţelor implică transportul cu ajutorul benzilor transportatoare la echipamentele care execută tratarea acestora, care se face cu insectofungicide sau fungicide din grupele 3-4 de toxicitate, dozele recomandate de producător. Şi această fază poate genera zgomot, vibraţii şi pulberi toxici în aer”, se afirmă în adresa.

Din punct de vedere legal, staţia se află într-o „zonă industrială”. „Este adevărat, este zonă industrială pentru că în anii '70, când a fost gândită staţia, acolo nu era nimic construit”, a completat Enea.

Din acest motiv Direcţia de Sănătate Publică nu i-a dat avizul Universităţii „Ştefan cel Mare” ca să construiască în capătul străzii Universităţii, aproape de staţie, sediul viitoarei Facultăţi de Medicină.

„Amplasarea unei unităţi de învăţământ universitar într-o zonă industrială nu este posibilă. Menţionăm că amplasarea unei unităţi de învăţământ se face în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995 şi Ordinul Ministerului Sănătăţii 119/2014 cu modificările şi completările ulterioare”, transmite directorul executiv al DSP Suceava, dr. Dinu Florin Sădean.

Chiar şi aşa, conducerea instituţiei academice nu renunţă la planurile de construire a sediului viitoarei Facultăţi de Medicină.

„Suntem în momentul de faţă la planul C pentru construirea unui sediu al Facultăţii de Medicină. În anii anteriori, am încercat să obţinem fie prin închiriere, fie prin atribuire clădirea din faţa spitalului care aparţine Staţiunii de Cercetări Agricole, o clădire care nu este folosită în momentul de faţă decât parţial. N-am avut succes. Am continuat cu un PUZ pe care să precizăm detaliile unui teren de 1.000 de mp aflat pe un teren aflat în apropiere de sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava”, a declarat rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare”, prof.univ.dr.ing Valentin Popa.

„Din păcate, am primit un aviz negativ de la DSP în urma unei adrese de la Staţiunea de Cercetări Agricole precum că în acea zonă există o staţie de tratare a seminţelor şi aceasta produce noxe, fiind imposibilă construirea unor spaţii de învăţământ pe o rază de de 200 de metri. Iată-ne la planul C, aici în faţa unei corpului E al universităţii, în actuala parcare vom încerca să construim o clădire”, a adăugat rectorul.

