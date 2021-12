Moş Crăciun s-a vaccinat anti-COVID: „M-au întrebat părinţii de certificatul verde”

Constantin Dîrja este omul pe care sucevenii îl asociază cel mai mult cu Moş Crăciun. Bărbatul este cărunt, are barbă naturală uşor zulufată şi ochii albaştri. De mai bine de un deceniu, el îmbracă costumul personajului planetar şi le duce daruri copiilor, acolo unde este solicitat.

Colaborează cu hipermarket-uri, grădiniţe, primării, se duce în casele oamenilor şi reuşeşte să împrăştie magia Crăciunului şi să-i determine pe cei mici să mai creadă încă un an în bărbatul bun cu plete dalbe.

Ca să intre în pielea personajului, Constantin Dîrja care nu este actor, îşi lasă barba să crească începând cu luna august şi nu se mai atinge de ea până după Anul Nou. Apoi, în preajma sărbătorilor, se documentează cu privire la ultimele apariţii în materie de jucării, laptopuri şi calculatoare. Moşul ştie ce îşi doresc copiii, pentru că primeşte scrisori de la ei.

În pandemie, n-a rămas fără solicitări, însă specificul perioadei îi determină pe părinţi să-l întrebe dacă este vaccinat anti-COVID-19. „În pandemie sunt chemat la fel de des, dar mi se pune întrebarea dacă sunt vaccinat. Nu ştiu dacă este un criteriu de selecţie, poate mă întreabă din curiozitate. Eu m-am vaccinat”, ne-a spus bărbatul.

Ce-i cer copiii lui Moş Crăciun: „O fetiţă m-a rugat să-i aduc bunicul înapoi”

Întrbat până la ce vârstă cred copiii că Moş Crăciun există, Constantin Dîrja a spus că diferă de la familie la familie şi a dat exemplul unui băieţel care a aflat de la profesorii săi din Germania, unde studiază, că moşul nu există.

Suceveanul a mărturisit că este impresionat de sinceritatea copiilor şi că i s-a întâmplat să audă dorinţe ale acestora care l-au dezarmat. „Au fost copii care mi-au spus că tata face scandal şi vor să nu mai facă. A venit o fetiţă care m-a rugat nespus să-i aduc bunicul înapoi”, a arătat suceveanul.

El a mai spus că a trăit o experienţă cu un bătrân de 70 de ani care a fost atât de uimit când l-a văzut încât a simţit nevoia să-i spună că n-a crezut niciodată că Moş Crăciun chiar există.

„Pe 26 decembrie mă duc la Sihăstria Putnei, în fiecare an, îmbrăcat în Moş Crăciun. Ningea, viscolea, bătea vântul. La Milişăuţi, era un bătrân la ocazie. De obicei nu iau, dar am zis că-i frig. Omul a urcat în maşină, sufla în mâini ca să le încălzească şi l-am întrebat unde merge. Mi-a spus că trebuie să ajungă în Rădăuţi, la o farmacie ca să-şi ia o reţetă. Atunci se uită la mine şi mă întreabă da’ ce-i cu tine aşa? I-am spus, cum, eu sunt Moş Crăciun. Şi ce faci tu? Mă duc să dau cadouri la copii. Şi a spus, Doamne, eu am 70 de ani şi nu credeam că există Moş Crăciun!”, a completat sursa citată.

Ce îşi doresc părinţii de la Moş Crăciun: „Am o colecţie de suzete acasă”

Nu doar copiii pregătesc liste pentru moşul, ci şi părinţii acestora. Constantin Dîrja s-a obişnuit cu solicitările celor mari, deşi unele dintre ele i s-au părut bizare la început. Unii părinţi i-au cerit ajutorul lui Moş Crăciun pentru a-i determina pe copii să renunţe la suzetă sau scutece.

„Copiii cred în Moş Crăciun, în magia moşului şi îşi respectă promisiunile pe care le fac moşului. În momentul în care am făcut schimb, a primit cadoul şi am primit suzeta, n-a mai avut curaj nici măcar s-o ceară de la mama. I-ai dat-o moşului şi gata. În cazul unui băieţel, la rugămintea părinţilor, I-am dat jos scutecele, i-am luat o pereche de boxeri şi a trebuit să facă pipi ca bărbaţii şi de atunci nu a mai folosit scutecul. Trebuie să apelăm la fel de fel de, nu păcăleli, motivaţii”, a mai spus Constantin Dîrja.



