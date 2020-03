Militarul în rezervă care îşi dă pensia pentru cinstirea eroilor: „La 83 de ani, servesc Patria“

La 83 de ani, Dumitru Davidel este prim-vicepreşedinte al organizaţiei Cultul Eroilor „Regina Maria“, filiala Suceava. Timp de 36 de ani, a fost militar activ al Ministerului Apărării Naţionale, dar spune că nu a luptat direct în război. A purtat însă o luptă indirectă pentru că el se ocupa de alimentarea unităţilor cu armament. A avut o viaţă palpitantă, iar experienţele trăite i-au construit în suflet un respect uriaş pentru cei care au apărat patria pe câmpurile de luptă.

În 1994, Dumitru Davidel a trecut în rezervă şi a început să-i comemoreze pe eroii neamului, la început mai timid, în cadrul unor evenimente restrânse, apoi cu mai mult curaj. În 2003, a refăcut din banii familiei sale un monument al eroilor din satul Sasca Mică - Cornu Luncii.

„Era un monument lăsat în paragină. Comunitatea locală nu s-a implicat şi atunci am dorit ca acest monument să arate ca pentru menirea lui, pentru eroi. Am cumpărat două tunuri de artilerie şi platforme de tunuri, împrejmurire, am revopsit şi scris tot pe monumentul din anul 1937. Coincidenţa face că-i construit în anul naşterii mele. M-am implicat cu bănuţi din buzunar. Am aprovizionat cu materiale de construcţie necesare pentru împrejmuire, vopsit, gresie. Atunci era un primar care nu punea preţ pe patriotism. Acest monument a fost sfinţit în 2003. A participat la sfinţire IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor“, ne-a spus Dumitru Davidel.

Dumitru Davidel citind un discurs. FOTO: Facebook/Dumitru Davidel

Monument în cinstea eroului Ioan Grosaru

În 2007, un consătean de-al pensionarului a murit într-o misiune în teatrele de operaţiuni din Irak. Ioan Grosaru, în vârstă de 36 de ani, se afla într-un TAB împreună cu alte cinci persoane, când blindatul a trecut peste un dispozitiv artizanal de explozie. Ioan Grosaru a ajutat la salvarea celor cinci militari cu preţul vieţii sale. „A fost adus acasă, în satul Păiseni, din comuna Cornu Luncii, într-o ladă metalică. A fost înmormântat într-o colină. Mormântul său era doar o grămadă de pământ acoperită cu coroane“, a povestit fostul militar. Oficialităţile care au participat la înmormântare i-au încurajat pe cei prezenţi să le ceară sprijinul în caz de nevoie. Aşa că Dumitu Davidel a bătut la uşile respective. Voia să construiască un monument care să amintească peste timp de gestui eroic pe care l-a făcut Ioan Grosaru. Şi, aşa cum se aştepta, prea puţini au răspuns la apel.

„Atunci, m-am supărat. Din diferite motive nu am fost ajutat. Pe cont propriu, am făcut un proiect pentru construcţia monumentului, cu bănuţi din casă. Armata a dat un ajutor familiei, dar bănuţii au ajuns la biserica din sat şi la pomeniri. Am apelat la Romtehnica din Bucureşti şi m-a ajutat cu 15.000 de lei. Lucrarea a costat 35.000 de lei şi a trebuit să suport diferenţa“, a declarat pensionarul. După doi ani de muncă, de insistenţe şi de încăpăţânare, proiectul s-a materializat. Eroul este pomenit în fiecare an la monumentul său. De asemenea, Dumitru Davidel a avut grijă să-i amenajeze o casă memorială şi o vitrină expoziţională la şcoala din sat care îi poartă numele. Pentru că eroul scria poezii, octogenarul i-a adunat manuscrisele unele au fost publicate, iar altele au fost expuse la casa memorială şi la şcoală.

Dumitru Davidel (cel cu mapa roşie) participă în fiecare an la ceremonia de comemorare a eroului Ioan Grosar. FOTO Facebook/Dumitru Davidel

„ De 13 ani comemorăm în fiecare an. Acest băiat a fost şi un poet, pe care nu-l compar cu Labiş de peste deal, dar a fost foarte bun. El a scris mai multe cărţi între care «Corabia din furtună». «Pasărea de ceară», «Chemare din necunoscut» şi cea mai lungă poezie din literatura românească, care se chemă «Vulturul» şi care are 285 de strofe“, a arătat Dumitru Davidel.

Soţia îl sprijină, dar nu ştie cât a cheltuit

Activitatea pe care a desfăşurat-o pensionarul în ultimele două decenii ca să-i cinstească pe eroii români este foarte amplă. A renovat, conservat sau construit o lungă listă de monumente, între care crucea eroului Vasile Blaga de la Mitocaş. Dumitru Davidel nu a făcut un calcul ca să-şi dea seama cât a cheltuit, pentru că nu i-a păsat. Spune că soţia sa l-a înţeles şi l-a sprijinit pentru că şi ea a lucrat în Armată, însă nici ea nu ştie câţi bani au plecat din casă pentru eroi. Singura explicaţie pe care ne-a dat-o militarul în rezervă ca să justifice efortul său şi al familiei sale a fost: „La 83 de ani, servesc Patria!“