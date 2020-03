Medicul care a îndemnat la nesupunere civică în pandemie a şters postarea de pe Facebook: „Lumea e aşa tensionată acum, nu are nevoie de fitil şi chibrit“

Mircea Puşcaşu le-a dat dreptate celor care l-au atenţionat că nu este oportun să îndemne la nepunere civică, având în vedere pandemia de coronavirus. El a şters postarea care îi îndemna pe credincioşi să participe la slujba de duminică indiferent de situaţia.

“Aveţi dreptate. Nu a fost oportun să vorbesc de nesupunere civică in astfel de momente tensionate. Am şters postarea. Lumea este aşa tensionată acum, nu are nevoie de fitil şi chibrit. Eu am vrut să mă revolt faţă de incalcarea libertăţii religioase şi a libertăţii de exprimare.

Manifestul meu voia să afirme că pentru forul meu interior, conştiinţa e mai importantă decât autoritatea statului. Nu am reuşit să transmit asta prin postarea mea. Mersul la biserica va respecta distanţarea socială, pentru că lumea va sta afară la slujbele Bisericii, curţile fiind foarte mari. Oricum, situaţia de fapt şi starea de urgenţă are accente absurde, parcă am fi intr-o piesă a lui Eugen Ionesco”, a transmis Mircea Puşcaşu.