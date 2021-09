Medicul care a aşteptat 30 de ani construirea unui spital: „Am crezut că va fi gata în trei ani”

Pe 2 septembrie 2021, după 30 de ani de la demararea lucrărilor, s-a deschis noul spital de la Fălticeni. Chiar din prima zi, moderna unitate medicală a fost luată cu asalt de pacienţi, dar şi cetăţeni curioşi care şi-au făcut drum prin zonă doar ca să vadă cu ochii lor minunea.

Unii dintre ei şi-au amintit numeroasele promisiuni neonorate făcute de politicienii de la Centru care au vizitat oraşul, în ultimii 20 de ani.

„Eram internată în vechiul spital şi a venit în vizită Călin Popoescu Tăriceanu. Asta se întâmpla acum 15 ani. Ne-a promis atunci că va deschide noul spital la toamnă. Na, spitalul s-a deschis într-o toamnă, 15 ani mai târziu”, ne-a declarat Lina Aostăcioaie, din Saca Mică.

Joi, ea şi-a însoţit o nepoată cu probleme medicale la Fălticeni, în Ambulatoriul de Specialitate.

Ana-Maria Cotun are 22 de ani. Este studentă în anul IV la facultatea de medicină din Cluj. Nici nu era născută când au început lucrările la noul spital. Acum a venit acasă, pentru a face practică în unitatea medicală. Spune că zidurile sunt importante, dar şi mai importanţi sunt oamenii care lucrează în spital, o echipă unită şi talentată care a făcut performanţă şi în vechiul spital.

„Am o părere foarte bună despre noul spital de la Fălticeni, este un plus pentru oraş şi un plus pentru regiunea Moldovei. Contează enorm să ai un spital dotat cu aparatură de specialitate. Spitalul are, în primul rând, oameni de calitate. Dacă nu sunt oameni, n-are cine să folosească apartura”, a spus tânăra.

Cei peste 400 de angajaţi au Spitalului Făltceni au aşteptat ani de zile să îşi vadă visul cu ochii. Între ei, medicul Stelică Constantin, şeful Secţiei de Medicină Internă. Doctorul şi soţia acestuia, care este tot medic, s-au mutat în Fălticeni, în urmă cu trei decenii după ce au aflat că în oraş se va construi un nou spital. Credeau că proiectul va fi gata în trei ani.

„Am dat un examen de secundariat la Bucureşti şi în momentul în care au apărut posturile m-am interesat să văd unde aş putea lua un post. Soţia mea era încă studentă, la Iaşi. Auzind că aici se va începe un spital nou, am spus că este o şansă colosală şi am luat aici. Am venit numai pentru spital. Eu sunt de la Focşani şi soţia de la Buzău. N-aveam nicio legătură cu Fălticeniul. Am coborât în gară, noaptea pe la ora 5.00, erau nişte soldaţi care aşteptau să plece în armată. Nu era nicio lumină. Nu vedeam niciun bloc şi am spus: Doamne, ce caut aici? M-am mai liniştit când am ajuns pe strada Sucevei. Am venit, am depus cartea de muncă şi am plecat la Iaşi, la specializare, sperând că în trei ani de zile, spitalul va fi gata. A durat mai mult, dar aşteptările sunt răsplătite într-un fel. Am avut răbdare, dar să nu credeţi că a fost simplu. Am trecut prin momente extraordinar de grele la spital. Au fost momente când nu aveam medicamente. Odată, când eram hotărât să plec, m-am întâlnit cu preotul Irimescu. I-am spus că plec. Părintele mi-a spus că am luat acest post cu un examen, mi-a spus că acesta este locul meu. Dacă plecaţi acum, fugar veţi fi toată viaţa. M-a întors complet şi nu-mi pare rău că am rămas”, a declarat medicul.

Acum, şeful Secţiei de Medicină Internă spune că noul spital are un impact uriaş şi asupra echipei medicale, dar mai ales asupra pacienţilor. Condiţiile de cazare îi ajută să se liniştească, cu atât mai mult cu cât în fiecare salon sunt internaţi câte cel mult trei bolnavi. Apoi, fiecare salon are grup sanitar propriu.

La spitalul de la Fălticeni sunt 47 de medici. Primarul oraşului susţine că noua unitate medicală a devenit deja un magnet pentru specialiştii în medicină. „Spitalul are 252 de paturi, nouă secţii”, a completat managerul spitalului, Vlad Moraru.

Construcţia spitalului a costat peste 20 de milioane de euro.

