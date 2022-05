Medicul de la Rădăuţi internat la Psihiatrie a depus plângere la Parchet, DNA şi DIICOT: „Am fost sechestrat“

Medicul spune că a fost sechestrat în urmă cu două zile, luni, 23 mai, când conducerea Spitalului Rădăuţi a chemat Poliţia.

Potrivit conducerii unităţii medicale din Rădăuţi, medicul infecţionist se află acum în concediu de odihnă. „În această perioadă cât este în concediu are interdicţie să mai intre în spital. Am vorbit şi cu ministrul Sănătăţii despre acest caz. Am fost şi la Poliţie pentru a depune plângere împotriva lui. Sunt mai multe lucruri adunate, am dat o declaraţie în faţa poliţiştilor, a trebuit să iau atitudine", a declarat pentru News.ro , Dan Vatră, managerul Spitalului Municipal Rădăuţi.