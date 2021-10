Medic de familie despre pandemia COVID-19: „Aş face un lockdown naţional şi aş introduce măsuri foarte severe“

Medicul de familie sucevean Irina Badrajan a declarat, joi, 21 octombrie a.c., pentru presa locală, că măsurile pe care le-a anunţat preşedintele Klaus Iohannis pentru combaterea pandemiei sunt puţine faţă de dezastrul epidemiologic cu care se confruntă ţara noastră.

„Sunt foarte dezamăgită că-s puţine hotărâri. România lucrului bine făcut nu se realizează cu jumătăţi de măsură. În plus, măsurile sunt amânate până luni. Dacă statul nu acţionează în acest moment cu hotărâre, să impună nişte măsuri foarte drastice, vom avea repercusiuni la care nici n-am visat vreodată.

Suntem într-o situaţie atât de cruntă şi am devenit şoarecii de experienţă ai întregii lumi. Toţi vin acuma să vadă ce am făcut de am ajuns în halul ăsta. Suntem pe primul loc în lume la decesele de COVID. Totul are la bază deciziile din primăvară cînd măsurile s-au relaxat într-un mod absolut nejustificat. Acum nu s-a zis nici care vor fi impulsurile ce se vor da pentru ca toată populaţia să se vaccineze”, a declarat Irina Badrajan, la Radio Top Suceava.

Întrebată care ar fi fost măsurile necesare în situaţia de faţă, medicul a spus: „Aş face un lockdown naţional şi aş introduce măsuri foarte severe în ceea ce priveşte obligativitatea vaccinării. Numai aşa se poate reuşi ceva. Apoi, să nu uităm de păstrarea măsurilor de prevenţie. Pe stradă lumea nu poartă mască sau o poartă pe sub barbă, în locurile aglomerate, aşişderea, în mijloacele de transport, la fel. Lumea ignoră totul. La noi s-a ignorat totul şi-n condiţiile astea nu avem nici o şansă. Dacă nu vor fi nişte măsuri foarte drastice, viitorul nu va suna bine. Ar trebui şi ca angajatorii să-şi oblige angajaţii să se vaccineze. Nu mai mergem cu jumătăţi de măsură”

