Mărturia unui tată care şi-a dus copilul la spital: consultaţia ar fi durat 30 de secunde, iar pacienta ar fi fost chemată la cabinetul privat al medicului

Lucian Baltaru a spus că a fost nevoit să meargă la Spitalul Judeţean Suceava duminică, după ce fiica lui a avut parte de o întâmplare nefericită pe esplanada Casei de Cultură, din centrul oraşului, unde se plimba cu bicicleta. Un coleg i-a băgat în băţ în ochi, iar copila “a trecut milimetric pe lângă o tragedie”. Ajunsă la spital, fetiţa a fost consultată de un medic pediatru, după care a fost trimisă la un consult oftalmologic.

“Auzisem eu că duminica nu sunt oftalmologi de gardă, dar nu prea aveam de ales. Am ajuns la oftalmo. Nu era medic... însă era o doamnă asistentă care poate fi dată ca exemplu de "aşa DA". Am doar cuvinte de laudă la adresa acestei doamne şi mă înclin. I-a verificat ochiul şi văzul, a constatat o leziune pe cornee, a curăţat şi a aplicat un tratament. Şi ne-a chemat a doua zi dimineaţă, la prima oră, să ne vadă un medic specialist”, a scris Lucian Baltaru, pe Facebook.

Tatăl şi-a adus fiica la spital luni dimineaţă, la ora 8, şi a aflat că era de gardă doctoriţa Georgeta Martiniuc, care avea la uşă 17 pacienţi. Preocupat de starea de sănătate a fetiţei, Lucian Baltaru a intrat în cabinet pentru a întreba când ajunge doctoriţa.

“Am intrat în cabinet şi am întrebat asistentă când vine şi de ce nu este deja acolo. "O sun de la 8. Îmi dă ocupat sau îmi scrie sms <<Să aştepte>>" zice asistenta. Ies din cabinet. Era deja ora 9 fără 1 minut... Fac rost de numărul directorului medical - Dl. Dr. Macovei. Şi sun. Spre surprinderea mea, răspunde prompt şi îmi ascultă oful. Promite că se rezolvă imediat. Şi aşa a fost. În câteva minute, a ajuns mult stimata doamnă doctor într-un suflet la cabinet. Pentru că fetita era singurul pacient copil şi cu dureri, ne-a chemat pe noi primii în cabinet. Şi in loc să-şi facă treaba, a început ancheta...! M-a intrebat dacă eu am sunat cumva la director (spune-i acum că tu ai fost, când copilul ti-e în mâna ei...), i-a zis asistentei ca TREBUIE să afle cine a sunat, că este IMPORTANT să afle cine a fost la director şi de astea”, a scris pe Facebook tatăl micuţei paciente.

Bărbatul susţine că toată consultaţia ar fi durat 30 de secunde, după care pacienta ar fi fost chemată la cabinetul privat al medicului, care se află pe strada Mărăşeşti din Suceava. “M-am blocat. Am venit la UPU ca să-mi fac programare la cabinetul privat al unei...duamne doftor.!? Am iesit. M-am dezmeticit un pic şi am pus mâna pe telefon. Pe cine să sun? Pe directorul medical, ca doar a fost atât de amabil. (…) Şi-i povestesc ce şi cum. Mă invită să scriu o plângere şi să o înregistrez la secretariat. Îi spun că am un copilaş cu dureri şi chiar nu am chef. Insistă de mai multe ori să înregistrez o plângere, pentru că doar astfel putem schimba lucrurile. I-am spus ca ma mai gândesc“, mai spune tatăl. Fetiţa a fost tratată de un alt medic, însă tot într-un cabinet privat. După consultaţie, Lucian Baltaru s-a întors la spitalul judeţean, unde spune că a depus o plângere pentru modul în care a fost tratată micuţa. Reacţia reprezentaţilor spitalului Contactat telefonic, Vasile Râmbu, managerul Spitalului “Sf. Ioan cel Nou”, ne-a confirmat că există o plângere împotriva doctoriţei Martiniuc. El ne-a spus că s-au luat deja şi primele măsuri: Georgeta Martiniuc nu a mai este şefa secţiei de Otfalmologie. Medicul Anca Trifina i-a luat locul. Georgeta Martiniuc şi-a luat concediu începând de miercuri. Am încercat să o contactatăm şi pe Georgeta Martiniuc pentru a obţine un punct de vedere, dar nu am reuşit.



