Marian Godină, despre „cazul Ştefan Mandachi“: „Se încearcă să ni se deschidă ochii şi să nu ne lăsăm manipulaţi“

Poliţistul Marian Godină a scris pe blogul său că prima încercare de denigrare a lui Ştefan Mandachi s-a făcut prin publicarea unei fotografii în care apare un bărbat cu barbă alături de Preşedintele României Klaus Iohannis. În spaţiul public au apărut informaţii cum că bărbatul cu barbă ar fi fost Mandachi. Asta cu scopul de induce ideea că protestul iniţiat de antreprenorul din Suceava pentru construcţia de autostrăzi ar avea un substrat politic.

“Prima încercare a fost o poză cu Ştefan Mandachi în vârf de munte cu Preşedintele României. Doar că nu era el, ci un instructor de fitness de prin Argeş.

Mă întreb ce era dacă era chiar Ştefan Mandachi în acea poză? Am fi zis “băăă, păi ala a fost pe munte cu preşedintele. Păi atunci eu vreau să stau 6 ore pe DN1 în coloană să admir Valea Prahovei din maşină!”Se încearcă să ni se deschidă ochii şi să nu ne lăsăm manipulaţi. Mai au puţin şi vor încerca să ne spună că noi de fapt nici nu ne dorim autostrăzi, doar că am fost manipulaţi”, a scris poliţistul Godină.

Poliţistul a arătat că a citit un material pe un site "obscur" care făcea referire la precocupările pe care le-ar fi avut mama lui Ştefan Mandachi în tinereţe. Jeni Mandachi a decedat în urmă cu câteva luni.

“Recunosc că am continuat să citesc, fiind curios dacă nu cumva mă-sa era responsabilă cu autostrăzile. Nu era! Nici nu m-a mai interesat apoi cu ce se ocupa. Sper să nu se supere domnul Mandachi de forma populară pe care am folosit-o, a zis doar că e ţăran di la Sfântu’ Ilie. Alţii îl acuză că a făcut asta pentru reclamă. Aşa, şi? Avem autostrăzi? Nu avem. Păi despre autostrăzi vorbim, puţin îmi pasă dacă şi-a făcut reclamă sau nu. (...) Nu de alta, dar am venit vineri seara de la Slatina la Braşov, am ales o oră în care am considerat eu că nu prea duduie economia, dar a fost nevoie de doar două camioane pe Rucăr-Bran să facă economia să explodeze. Aşa duduia economia că mă bucuram când mai era câte o pantă şi o lua economia la vale de reuşeam să prind şi eu 40 km/h. Iar după ce mergi o oră cu 20 km/h, când prinzi 40 zici că zbori”, a mai scris Marian Godină.



