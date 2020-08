Lăuze separate de bebeluşi zile întregi după naştere, pentru că DSP Suceava nu lucrează în weekend. Răspunsul oficial: „Ăsta e programul instituţiei“

Judeţul Suceava nu a reuşit nici după aproape şase luni de la debutul pandemiei de COVID-19 să rezolve problema lipsei de personal cu care se confruntă laboratoarele de testare de la Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” şi cel de la Direcţia de Sănătate Publică.

În weekend, laboratoarele sunt închise, iar probele prelevate sunt trimise la Iaşi, ceea ce înseamnă că timpii de aşteptare pentru primirea rezultatelor cresc.

Managerul Spitalului Suceava, medicul Alexandru Calancea, susţine că a iniţiat demersuri pentru a mai angaja două persoane la laborator. Eforturi se fac şi la DSP, însă deocamdată rezultatele nu se văd.

O spune un tată care le-a transmis jurnaliştilor de la Libertatea că soţia sa a născut şi nu a putut să-şi vadă bebeluşul mai multe zile la rând pentru că laboratorul de testare de la DSP este închis în weekend.

În cazul soţiei, rezultatul testului prelevat într-o joi a sosit în aceeaşi zi. În cazul fetiţei însă, testul a fost făcut vineri şi rezultatele s-au lăsat aşteptate, iar cele două, mamă şi fiică, au fost nevoite să rămână despărţite până la prelucrarea testului – aşadar, după încheierea weekend-ului.

“Şi cum Suceava a primit prin donaţii atâtea aparate şi a fost o zarvă ca niciunde în această ţară, au decis că nu se lucrează teste sâmbăta şi duminica, că le lipseşte nu ştiu ce. Ăsta a fost răspunsul. Este normal aşa ceva? Stau mamele fără copii zile întregi, separate pentru nepăsare şi neimplicarea în rezolvarea unor situaţii în astfel de timpuri? Aceeaşi situaţie este valabilă pentru toţi cei afectaţi de COVID cu teste prelevate, de exemplu, într-o oarecare vineri”, a declarat bărbatul pentru Libertatea.

Contactaţi de jurnaliştii publicaţiei menţionate, reprezentanţii DSP Suceava au explicat că laboratorul funcţionează doar de luni până vineri.

Spitalul Judeţean Suceava are în prezent trei aparate de tip Real Time PCR, pentru depistarea SARS COV-2. Unul a fost donat de Primăria Suceava, un altul de către Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi un aparat a fost cumpărat de unitatea medicală.

Direcţia de Sănătate Publică are un singur aparat pus în funcţiune prin luna iunie. Instituţia are o capacitate de testare de cel mult 65 de teste/zi. În plus, de la instalarea echipamentului medical până în prezent, DSP a rămas în două rânduri fără consumabile pe care le poate cumpăra de la un singur furnizor din ţară.

Citeşte şi: