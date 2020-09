Hotelierii din Bucovina, pregătiri pentru Sărbătorile de iarnă: „Negociem preţul, avem reduceri de 20%“

A fost un an extrem de dificil pentru hotelierii din Bucovina. Administratorii de hoteluri şi pensiuni au fost nevoiţi să înfrunte provocările uriaşe ale pandemiei de COVID-19. Cei mai mulţi au înregistrat pierderi financiare foarte mari. Între ei şi Ştefan Mandachi, care are un hotel de 4 stele în municipiul Suceava.

”Avem cea mai mare notă pe booking din oraş, 9,4, dar gradul de ocupare s-a prăbuşit. Anul trecut, în august, am avut 80%. Anul ăsta - 23%, iunie, iulie, august avem pierderi enorme. Am menţinut în funcţie toţi oamenii, nu am concediat nimic în speranţa că îşi va reveni industria. Deocamdată resuscitarea e fară vlagă. Dar mergem înainte şi sperăm să revenim la un moment dat”, a spus suceveanul.

În prezent, hotelierii din Bucovina se împart în două tabere.

Unii nici nu au lansat încă pachetele pentru Crăciun şi Revelion. Aşteptă să vadă cum va evolua pandemia şi ce modificări legislative vor fi adoptate după alegerile locale, pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus.

Între ei, Marius Biholar, administratorul pensiunii „Muşatinii”, din comuna Putna a judeţului Suceava. „De Paşti, am fost nevoiţi să le returnăm banii celor care au făcut rezervările. Din acest motiv am decis să mai aşteptăm”, a spus tânărul.

Contactat telefonic, Petrică Ariciuc, de la Centrul Naţional de Promovare Truristică al oraşului-staţiune Vatra Dornei, ne-a declarat că pensiunile care asigură doar cazarea turiştilor au început să-şi facă ofertele pentru Sărbătorile de iarnă. Este vorba despre structurile mici, cu 3, 4 sau 5 camere. ”Hotelurile şi pensiunile care oferă şi masă sunt în expectativă. Aşteaptă să vadă cum va arăta legislaţia după alegeri”, a declarat Petrică Ariciuc.

„Clienţii sunt mai reticenţi”

Petrică Negrea administrează două structuri de cazare din judeţul Suceava. Este vorba despre hotelul de pe Rarău cu peste 50 de camere şi hotel Toacabellevue de la Gura Humorului, cu peste 70 de camere. Administratorul face parte din tabăra celor care au lansat pachetele turistice pentru sărbătorile de iarnă încă din luna august.

Dacă anul trecut pe vremea aceasta nu mai avea nici măcar o cameră disponibilă pentru Aărbătorile de iarnă, acum gradul de ocupare al Hotelului Rarău ajunge la 60%. Petrică Negrea a spus că a păstrat, teoretic, tarifele de cazare la nivelul anului trecut. Practic, dacă clientul sună, vrea să rezerve şi cere un preţ mai mic, administratorul negociază. „Am scăzut şi 20% din preţ”, a spus administratorul.

