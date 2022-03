Gheorghe Flutur: 15.000 de cetăţeni din Ucraina au rămas până acum pe teritoriul judeţului Suceava. Am discutat la AJOFM pentru a recruta forţă de muncă

Şeful CJ Suceava a mai precizat că refugiaţii ucraineni ar putea găsi locuri de muncă în judeţ, în domenii precum turism sau construcţii.





„Am discutat la AJOFM Suceava să aibă întâlniri pentru a recruta forţă de muncă din rândul celor care au venit din Ucraina şi doresc să lucreze în judeţ. Sunt atât femei cât şi bărbaţi care pot să lucreze în domeniul hotelier, dar sunt locuri de muncă şi în construcţii“, a adăugat preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur.

„Încercăm să ne pregătim pentru situaţia în care vor intra în ţară şi mai mulţi oameni. Am avut perioade în care prin vamă au trecut peste 700 de persoane pe oră. Am cerut celor de la Compania de Drumuri Naţionale să monteze de urgenţă indicatoare în limba ucraineană, atât pe drumul european 85 spre sudul Moldovei, cât şi pe DN17 către Ardeal. Am solicitat să punem indicatoare şi pe unele drumuri judeţene, dar şi pe drumurile spre aeroport, spital sau alte obiective“, a declarat Gheorghe Flutur.