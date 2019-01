FOTO Secretele unui muzeu de motociclete ieşit din comun. Se află într-un sat din România

Singurul muzeu de motociclete din România se află la Horodnic de Jos, în judeţul Suceava, şi îi aparţine lui Alexandru Scheul, administratorul firmei „Killer“. Colecţia privată cuprinde peste 106 motociclete făcute în fostul bloc comunist şi nu numai. Bijuteriile pe două roţi au fost expuse într-un showroom chiar la intrare în unitatea de producţie. Spaţiul expoziţional arată foarte bine, este la fel de curat ca în farmacie, iar cei care vizitează colecţia trebuie să poarte papuci de unică folosinţă. Muzeul este deschis 24 de ore din 24. „Cheile sunt la portar. El a fost instruit, ştie ce trebuie să facă“, ne-a spus proprietarul colecţiei.

Colecţia a fost începută în urmă cu 12 ani

Povestea muzeului porneşte dintr-o pasiune pe care colecţionarul a căpătat-o încă din copilărie. Tatăl său avea o motocicletă Carpaţi pe care excentricul afacerist din Rădăuţi a recondiţionat-o şi a făcut-o să arate ca nouă. Alexandru Scheul şi-a luat permisul pentru motociclete la 18 ani şi la scurt timp după a plecat să vadă lumea de pe două roţi.

Colecţionarul a făcut de două ori turul ţărilor socialiste pe motocicletă. „În 1983 şi 1985 am făcut acest traseu. Am fost pe la Siret, am trecut în Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, am trecut în Polonia, în Republica Democrată Germană, Cehoslovacia, în Ungaria şi m-am întors acasă. Am motocicleta cu care am fost atunci în expoziţie. O amintire frumoasă“, a spus colecţionarul.

Alexandru Scheul vorbeşte cu mândrie despre motocicletele din muzeul său. Exponatele sunt recondiţionate chiar de el şi arată ca noi. Şi, aşa cum era de aşteptat, fiecare are cel puţin câte o poveste. De multe ori colecţionarul a fost nevoit să cumpere trei motociclete pentru a face una singură, aşa că unele au şi câte trei poveşti. „80 la sută sunt motociclete din fostul bloc comunist. Din România am Carpaţi, Mobra, Hoinar. Din Republica Democrată Germană am MZ-uri şi Simson. Din Cehoslovacia am toate modelele de Jawa. Le am toate de la 1,25 până la 650. Am una de 500 care este unică în ţară. S-au făcut doar 200 în toată lumea. Mai am toate CZ-urile. Din Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice (URSS) am K, IJ, Jupiter şi Tula. Din Ungaria am Panonia şi Danubia. Am şase Harley Davidson. Am şi modele mai noi: Iron Horse, Honda, Suzuki, Kawasaki“, ne-a spus colecţionarul.

Motocicleta lui Nicu Ceauşescu, una dintre bijuteriile colecţiei

Alexandru Scheul deţine şi motocicleta care i-a aparţinut lui Nicu Ceauşescu şi care avea numărul 46.B.101. Motocicleta a fost cumpărată din Franţa în 1980. „Proprietarul, originar din Târgu- Mureş, a plecat în Germania şi a dat-o unui băiat din Rădăuţi de la care am cumpărat-o eu. Acum este bijuterie. Am recondiţionat-o total“, ne-a explicat colecţionarul. Afaceristul a început să colecţioneze motociclete în urmă cu 12 ani. Timp de zece ani le-a recondiţionat singur. Este pasionat de mecanică şi nu se teme să se murdărească pe mâini. De doi ani are ajutoare.

Cât valorează expoziţia

Proprietarul nu şi-a evaluat colecţia. Spune însă că, în medie, fiecare motocicletă care arată ca nouă şi este în perfectă stare de funcţionare valorează între 5.000 şi 6.000 de euro. Cea mai costisitoare este un model Zundapp K 800 care valoreză 40.000 de euro. Modelul este din 1944 şi a fost cumpărat din Germania. „Pentru mine însă cea mai valoroasă este motocicleta tatei, un Carpaţi din 1962, când s-au făcut primele motorete Carpaţi. Am recondiţionat-o şi am făcut-o ca nouă. Dacă ar ma trăi tata, cred că ar fi tare mândru să o poată vedea“, mărturiseşte Alexandru Scheul.

El a ţinut să precizeze că şi-a cumpărat motocicletele din salariul de la firmă şi că în ultimii 12 ani nu a existat lună în care să nu îşi cumpere măcar „un hârb“. A avut noroc, spune el, pentru că soţia i-a înţeles pasiunea şi l-a susţinut. Ba chiar i-a cumpărat şi ea două motociclete.

În plus, unii dintre cei care au vizitat expoziţia i-au donat nişte motociclete pentru a nu le da la fier vechi. „Mi-a dat o doamnă din Braşov o motocicletă. Spunea că o doare inima să o dea la fier vechi. Am desfăcut-o şi acum mă apuc de ea. Un prieten din Constanţa a primit o motocicletă, un Harley Davidson 350, de la un soldat englez, care a fost în Irak cu ea. El a cumpărat-o şi, când a venit la mine şi a văzut cât de frumoase sunt toate, a spus că mi-o dă să o pun în expoziţie. Sunt oameni care îmi înţeleg pasiunea“, ne-a mărturisit Alexandru Scheul.

A pornit de la zero

Alexandru Scheul s-a născut într-o familie cu mulţi copii. I-a plăcut şcoala, însă din motive financiare a fost obligat să facă doar 10 clase şi să se angajeze. Afaceristul a pornit de la zero. A lucrat vreo două luni şi în Germania, la un abator, dar pentru că patronul nu i-a apreciat munca a decis să revină în ţară. La vremea respectivă, singura lui avere erau o motocicletă şi o garsonieră pe care le-a vândut. „Atunci, în 1995, erau foarte multe animale, oamenii ţineau porci, vite şi nu aveau ce să facă cu ele. Sora mea din Germania avea acolo un măcelar care avea câteva utilaje vechi de prin anii ’70 pe care dorea să le vândă. Ea mi-a spus: «Îţi iau 70.000 de mărci din bancă, eu plătesc dobânda şi tu în 5-6 ani, după ce vei da drumul la producţie, o să mi-i dai înapoi». Am pornit afacerea cu utilajele de acolo. Am început timid. În 1997, pe 9 august, am făcut primul preparat din carne, primul salam. În timp, mi-am angajat doi specialişti în ingineria alimentară, care au făcut facultatea la Galaţi şi cu care lucrez şi acum“, a mai spus Alexandru Scheul. Între timp, şi el a terminat liceul şi a urmat cursurile Facultăţii de Inginerie Alimentară din Suceava. În 2017, firma Killer a avut o cifră de afaceri de 75 de milioane de lei. ;

Colecţionarul pilotează avioane

Colecţionarul mai are o pasiune. El pilotează avioane de mici dimensiuni. „Când eram mic stăteam cu ochii pe cer numai după avionale alea mici care împrăştiau substanţe împotriva gândacilor. De 10 ani am licenţa de pilot“, a completat Alexandru Scheul. Unul dintre avioanele suceveanului a costat 220.000 de euro. „Chetuielile la un avion ultrauşor sunt foarte mici, fiecare pilot îşi face întreţinerea. Nu eşti obligat să faci mentenanţă la firme autorizare. Ele merg pe benzină normală. Avionul meu consumă 16 sau 17 litri de benzină într-o oră. Eu într-o oră fac 230-240 de kilometri pe calea aerului. Până la Bucureşti consumul de benzină este mai mic decât dacă aş merge cu maşina. Plus că ajung foarte repede. Aterizez pe Băneasa, îmi fac treburile şi mă întorc acasă. Am fost cu avionul şi în Germania, şi în Polonia“, a completat afaceristul.