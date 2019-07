FOTO Un autoturism de lux a ars ca o torţă pe o şosea din Suceava. „Am încercat să opresc maşini să-mi dea stingătoare şi nu am reuşit“

Un autoturism de lux, marca Mercedes ML, a luat foc în trafic, luni după-amiază, pe DN 17, la ieşire din Ilişeşti, judeţul Suceava. Maşina a ars ca o torţă şi efectiv s-a transformat în scrum, spre disperarea proprietarului. Din fericire, şoferul şi ceilalţi trei pasageri au ieşit din autoturism în timp util.

Un conducător auto, martor la nenorocire, a oprit maşina şi a dat o mână de ajutor. După ce şi-a folosit propriul stingător, el a încercat să oprească şi alte maşini în trafic pentru a face rost de alte stingătoare. Din păcate, mulţi şoferi şi-au continuat drumul nepăsători.

"Maşina a luat foc în mers. M-a depăşit în zona cu 3 benzi şi după câteva sute de metri am văzut că arde scutul. Am încercat şi eu şi alţi şoferi să-l oprim şi într-un final am reuşit. În maşină se aflau 4 persoane care au ieşit nevătămate. Am consumat 7-8 stingătoare, dar nu am reuşit, din păcate, să stingem focul. Curgea foarte tare combustibil din zona motorului. L-am întrebat pe şofer de ce nu a oprit mai devreme şi mi-a spus că nu i s-a aprins niciun martor în bord şi nu ştia că arde. La început, am încercat să opresc maşini să-mi dea stingătoare şi nu am reuşit. Nu oprea nimeni. Într-un final, au început să oprească maşini mari, apoi mici”, ne-a declarat Bogdan Bulină.

În ciuda eforturilor, trecătorii care s-au împlicat nu au reuşit să stingă focul, fiind nevoie de intervenţia pompierilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Specialiştii de la ISU şi poliţiştii suceveni au stabilit că bolidul de lux a luat foc din cauza unui scurtcircuit. Şoferul avea asigurare de tip CASCO.

