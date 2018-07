FOTO Cum arată cea mai lungă tiroliană din România, făcută în Pasul Ciumârna. Viteza atinsă e de 100 de kilometri/oră

GALERIE FOTO

În localitatea Palma, comuna Suceviţa, judeţul Suceava, în Pasul Ciumârna, a fost inaugurată în urmă cu două săptămâni de zile cea mai lungă tiroliană dintr-o singură bucată din România. Tiroliana de la Palma are o lungime de 1,1 kilometri şi o diferenţă de nivel de 103 de metri. Tiroliana dispune de două sisteme de frânare aduse din Suedia şi Statele Unite ale Americii, iar viteza cu care coboară un om poate ajunge chiar şi la 100 km/h.

„Voiam să fac tiroliana în altă parte, undeva în apropiere de Mănăstirea Suceviţa. Am încercat să fac acolo, dar nu se poate deoarece mănăstirea este patrimoniu UNESCO, acolo sunt foarte mulţi stâlpi de electricitate, era aproape imposibil să fac aşa ceva, plus că accesul era foarte dificil. Nu am renunţat la idee, am zis că vreau să fac chestia asta, să o fac cum trebuie, o tiroliană lungă de al cărei traseu să te poţi bucura. Din una în alta, am ajuns aici, moment în care m-am hotărât că acesta este locul potrivit”, a povestit Ion Curea, proprietarul tirolienei de la Palma.

Acesta a început proiectul anul trecut, a colaborat cu o firmă din Braşov pe partea de construcţie, inginerii au fost din Bucureşti, iar ajutorul tehnic privind echipamentele l-a primit din partea firmelor din Statele Unite şi Suedia.

Tiroliana de la Palma este cea mai lungă din ţară, pe un singur segment. În Masivul Piatra Mare din judeţul Braşov, se află tiroliana de la Canionul 7 Scări, care are o lungime totală de peste doi kilometri. Aceasta însă are nu mai puţin de 23 de trasee, cel mai lung fiind de 273 de metri. Ca lungime, pe un singur segment, după tiroliana de la Palma este cea de la Arsenal Park, din Braşov, care se întinde pe 607 metri.

„Pentru ca tiroliana să devină funcţională nu am avut nevoie de un aviz de la Primărie, decât de la firma care mi-a construit efectiv întreg sistemul şi inginerii de la Bucureşti. Instalaţia se omologhează şi se dă în funcţionare pentru o perioadă de timp. Se face revizia la un an de zile şi la instalaţie şi la echipamente. Echipamentele sunt profesionale şi trebuie verificate anual”, a mai explicat Ion Curea.

El a mai precizat că a investit undeva la 50.000 de euro pentru a amenaja tiroliana de la Palma. Trebuie menţionat faptul că cei ce doresc să încerce cea mai lungă tiroliană din ţară trebuie să aibă vârsta minimă de şapte ani şi o greutate cuprinsă între 30 şi 90 de kilograme.

„Îţi dă senzaţia că efectiv zbori. Siguranţa e pe primul loc cu hamuri profesionale şi scripeţi de cea mai bună calitate, cu două opritoare de siguranţă la capăt. Este o experienţă de neuitat, pe care cu siguranţă o să o mai experimentez de fiecare dată când o să mai trec pe acolo”, a spus Gheorghe Sologiuc, unul dintre primii curajoşi care au testat tiroliana de la Palma.

„Salut şi îmbrăţişez iniţiativa amicului meu, Ion Curea, de a oferi Bucovinei o nouă atracţie inedită, tiroliana din Pasul Ciumârna, de la Palma. Aceasta este cea mai lungă tiroliană, pe un singur segment, din România, şi este la noi în Bucovina. Consider că prin acest proiect se dezvoltă gama de servicii turistice oferite de Bucovina, turiştilor săi, încurajând toată lumea să încerce senzaţia de neuitat pe care o conferă tiroliana de la Palma”, precizat şi Cătălin Urdoi.

