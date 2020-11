Fiul lui Piedone la Suceava, în calitate de candidat plantat pe lista PSD: „Aaaa... “

Vlad Popescu, fiul lui Piedone, a avut mari emoţii la prima conferinţă de presă organizată la Suceava pentru lansarea candidaţilor PSD la alegerile parlamentare, de pe 6 decembrie.

Aspectul s-a văzut atunci când s-a prezentat. Abia şi-a găsit cuvintele pentru micul discurs pe care l-a susţinut, pe alocuri, a fost chiar incoerent în exprimare.

”Mă numesc Vlad Popescu, am 31 de ani, sunt căsătorit, sunt tată a doi copii. Aaaa... Am studiat Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu” Bucureşti, la zi. Aaaa... Am activat până în prezent în mediul privat, mai exact, horeca. Sunt un om credincios, cu frică de Dumnezeu şi vreau să, cum să vă zic, să aduc vocea sucevenilor să fie auzită cât mai tare în Parlamentul României. Mulţumesc frumos”, a spus acesta.

Întrebat de reporterul „Adevărul” de ce a ales să candideze pe lista PSD Suceava pentru Camera Deputaţilor, Vlad Popescu a declarat:

„Am avut discuţii cu dl. Stan (n.red Ioan Stan, preşedintele PSD Suceava). Dl. Stan m-a propus pe acest post, pentru a candida în Suceava. Multă lume nu ştie, am avut bunici care au trăit în zona Moldovei. În fiecare an am fost în zona Moldovei, în fiecare an vacanţele mi le-am făcut în zona Moldovei”.

Reporterul „Adevărul”: „Unde anume? Moldova este mare.“

Vlad Popescu: „În Neamţ.“

Prezent la conferinţa de presă, preşedinte Ioan Stan a explicat că informaţiile potrivit cărărora Vlad Popescu a fost plantat de conducerea centrală a PSD pe lista pentru Camera Depuraţilor a organizaţiei Suceava sunt neadevărate. Parlamentarul a declarat că organizaţia a fost cea care i-a oferit un loc eligibil.

În perioada în care se purtau negocieri la Bucureşti pentru stabilirea listelor cu candidaţi, Ioan Stan era internat în spital fiind infectat cu SARS-COV-2. El a avut o formă gravă de COVID-19. A fost spitalizat mai bine de o lună.

Când au aflat că Vlad Popescu va candida pe lista de la Suceava, mai mulţi grei din PSD Suceava au demisionat din funcţiile de conducere pe care le aveau în partid. Între ei şi primarul de la Fălticeni, Cătălin Coman, care a obţinut la alegerile locale un scor de 70%. Alesul local a spus că el şi alţi aleşi locali vor boicota campania PSD la Suceava.

Pe de altă parte, Ioan Stan susţine că a vorbit cu toţi primarii partidului atunci câne era în spital şi nici unul nu i-a transmis că este nemulţumit şi că va protesta.

