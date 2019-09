Femeie păzită de jandarmi, după ce fiul eliberat din închisoare a ameninţat-o cu moartea. E vorba despre fratele bărbatului care a ucis un poliţist în gara din Suceava

Alexandru Beşa a fost eliberat din închisoare pe 3 septembrie 2019. Însă nu a fost lăsat să plece acasă, în satul Mironu, din judeţul Suceava. Ba chiar a fost aşteptat de poliţiştii suceveni chiar la poarta Penitenciarului Gherla, de unde a fost preluat şi băgat după gratii pentru încă 24 de ore. Oamenii legii consideră în continuare că Alexandru Beşa este un pericol public. Tânărul de 26 de ani şi-a ameninţat mama cu moartea, considerând-o vinovată pentru că a stat după gratii doi ani şi patru luni.

Tânărul a fost condamnat la închisoare pentru că în 2015 a intrat în magazinul mamei sale din comuna Valea Moldovei, a cerut bani şi pentru că nu a primit a început să facă scandal. Şi-a bătut mama cu sălbăticie. La faţa locului au ajuns cinci poliţişti care au încercat să-l potolească. Tânărul a fost agresiv şi cu oamenii legii, motiv pentru care a fost condamnat nu doar pentru lovire, ci şi pentru ultraj.

După cele 24 de ore petrecute în arest, după eliberarea din penitenciar, Alexandru Beşa a fost plasat sub control judiciar pentru că i-a spus mamei sale că o va ucide. În plus, a primit interdicţia de a se apropia de cea care i-a dat viaţă. Melania Beşa este păzită de un echipaj de jandarmi. Alexandru Beşa a primit domiciliul la un Centru din Cluj şi nu are voie să părăsească oraşul.



Melania Beşa, mama criminalului Ioan Beşa. FOTO: Oana Şlemco

Melania Beşa a mai avut un fiu. Ioan Beşa a murit în Penitenciarul Botoşani, unde a ajuns după ce l-a ucis pe poliţistul Sorin Vezeteu în Gara CFR din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: