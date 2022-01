Exemplul unor medici ucraineni care trec zilnic frontiera ca să salveze vieţi în România

„Sunteţi bine acum. Totul este ok? Mai aveţi dureri?”, sunt întrebările pe care medicul Arcadie Burla, de la Spitalul de Boli Cronice din Siret, judeţul Suceava, le-a adresat unei paciente care suferea de cumplite dureri de cap şi avea nevoie de ajutor. Tonul vocii medicului a calmat-o pe bolnava speriată.

Arcadie Burla este unul dintre cei cinci medici care fac zilnic naveta din Ucraina ca să salveze vieţi în România. Cei care îl cunosc spun despre el că este un om calm, echilibrat, răbdător şi un medic talentat. Are nu unul, ci două rezidenţiate: unul în medicină internă şi celălalt în medicină de urgenţă. La Siret, a fost încadrat în 2018 ca doctor de medicină generală.

Arcadie Burla locuieşte în satul Suceveni, din Ucraina, situat la aproximativ 20 de kilometri distanţă de Siret. „În sat se vorbeşte limba română, la şcoală se predă în limba română. Noi suntem români, chiar dacă suntem cetăţeni ai Ucrainei”, a spus medicul.

Arcadie Burla FOTO: Oana Şlemco

Deşi trebuie să treacă zilnic prin două graniţe care desparte două ţări, dintre care doar una este membră a Uniunii Europene, Arcadie Burla nu se plânge, dimpotrivă. Priveşte cu optimism întreaga situaţie, chiar dacă sunt zile în care pierde mult timp în vamă. Preferă să vorbească despre angajaţii de la frontieră îl ajută să ajungă în timp util la serviciu. „Trebuie să traversez vama ucraineană şi apoi vama română, dar le mulţumesc vameşilor că mă înţeleg şi mă ajută. Vin cu maşina până la frontiera ucraineană, las maşina în parcare, trec vama ca pieton şi în România am altă maşină pe care o folosesc pentru că de la frontieră la Siret sunt 5 kilometri. Am stat câte o oră în vamă atunci când nu aveau curent sau nu funcţionau calculatoarele şi, deşi voiau, vameşii nu puteau să mă ajute. Sunt cazuri rare, sunt aglomerări turistice vara”, a explicat medicul.

El a ţinut să precizeze că a ales să profeseze în România pentru că se simte român şi are o datorie morală faţă de ţara noastră. „Sunt de origine română, părinţii m-au învăţat limba română încă de la început şi scrisul. Mă simt mai confortabil aici ca profesionist. Este alta şi atitudinea statului faţă de medici. Medicul este mai respectat aici”, a completat sursa citată.

Întrebat dacă salariile sunt mai mari în România, doctorul a spus că „da” şi a recunoscut că şi aspectul acesta contează. El a arătat că leafa unui doctor din ţara noastră este de 4-5 ori mai mare decât cea a unui medic din Ucraina.

Medicul Eleonora Frătăuceanu colaborează de un an cu Spitalul Siret. La fel ca Arcadie Burla şi ea simte că statutul medicului este altul în România faţă de Ucraina. „A fost dorinţa mea să-mi fac serviciul în România. Am fost atrasă de salariul care este dublu faţă de Ucraina. Naveta este cea mai mare piedică pe care o avem. Complică vama, ne ia din timp. Uneori vameşii sunt buni şi mă lasă să trec mai repede. Am observat în România o stimă foarte mare faţă de medici”, a explicat doctoriţa.

FOTO: Oana Şlemco

Contribuţia medicilor ucraineni la combaterea efectelor pandemiei de COIVID-19 a fost enormă la Siret. Au depus eforturi uriaşe ca să consulte şi să trateze pacienţii infectaţi. Perioada a fost dificilă, dar nu s-au lăsat copleşiţi. „Psihologic şi emoţional a fost dificil din partea pacienţilor. În unele momente am avut fluxuri mari de pacienţi. Au fost momente în care nu reuşeam să găsim un loc disponibil pentru pacienţii critici pe care nu îi puteam trata în spitalul nostru”, a completat Arcadie Burla.

Atât autorităţile locale cât şi managerul Spitalului Siret au numai cuvinte de laudă la adresa medicilor ucraineni. Spun că fără ajutorul acestora nici centrul de vaccinare al spitalului şi nici cel al oraşului nu ar fi putut să funcţioneze.

Doctorii ucraineni au şi o suferinţă. Statul român nu le recunoaşte specializările şi din acest motiv ei nu pot să profeseze în România ca medici specialişti. „Dosarul meu a stagnat la minister. Nu mi-au recunoscut specializările. Competenţa mea de 30 de ani în medicină internă ar fi utilă pentru pacienţi”, a mai spus doctorul Burla.

