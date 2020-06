Evaluarea Naţională la Suceava. Un bunic care nu şi-a mai văzut nepotul de trei luni l-a aşteptat, în ploaie, la poarta şcolii: „Am avut emoţii mai mari decât el“

La proba scrisă la Limba şi literatura română a evaluării naţionale s-au înscris 6.873 de elevi suceveni. 465 dintre ei nu s-au prezentat. Anul trecut au lipsit 421 de copii.

Cei care au ajuns în Centrele de Examinare s-au conformat. Le-au permis cadrelor medicale să le măsoare temperatura, au purtat măşti de protecţie împotriva SARS COV-2 şi au păstrat o distanţă de doi metri între ei în sălile de clasă.

Elevii n-au fost deranjaţi de regulile de distanţare medicală. Nu au considerat că trebuie să suporte un factor de stres în plus.

„A fost uşor examenul. Mă aşteptam cu situaţia asta să dea un subiect mai uşor. Cred că o să iau o notă mare, pentru că m-am pregătit. O să ţin minte că am fost mai puţini în clasă. N-am simţit un stres foarte mare. Nu m-a încurcat masca. M-am obişnuit să port masca”, ne-a spus un elev al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava.

Stresul a fost resimţit mai tare de părinţi. Zeci de mămici, tătici şi bunici i-au aşteptat pe candidaţi la poarta unităţii de învăământ. Printre ei, o femeie care are 8 copii. „ Toţi au terminat aici la şcoală, dar credeţi-mă că am emoţii foarte mari. Au fost şi emoţiile cu virusul, cu boala asta, ne-am îmbărbătat unul pe altul. A învăţat, s-a pregătit, dar sunt emoţii în plus din cauza situaţiei epidemiologice. Ne-am ferit cât am putut. A stat mai mult în casă. Sperăm să fie bine”, a spus femeia.

Printre adulţii copleşiţi de emoţii era şi un bunic, care îşi aştepta nepotul, pe care nu l-a mai văzut fizic de trei luni din cauza pandemiei de COVID-19.

„Băiatul a ieşit de la examen, a spus că a făcut perfect, şi îl cred în proporţie de 99%. Este foarte cuminte, citeşte enorm, citeşte mult în engleză. Am avut emoţii mai mari ca el. Din cauza situaţiei epidemioogice a fost un stres mai mare. Pe online este cu totul altceva. Noi nu l-am mai văzut de trei luni de zile. Este prima dată când în văd fizic după trei luni. Nu mai puteam să stau acasă. Este o zi importantă pentru familia noastră”, a declarat suceveanul.

Bunicul care şi-a văzut nepotul pentru prima dată după trei luni. FOTO: Oana Şlemco

Proba la matematică a evaluării naţionale va avea loc pe 17 iunie. Rezultatele se afişează pe 22 iunie, iar a doua zi se pot depune contestaţii. Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor se face 27 iunie 2020.