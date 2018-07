Elevă care a luat 10 la Bacalaureat după ce a făcut contestaţie: „Am fost convinsă că au uitat să-mi pună punctul din oficiu“

Cosmina Maria Hriţuc de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Suceava este cea de-a doua elevă din judeţ, care a obţinut media 10 la examenul de Bacalaureat. Aceasta a reuşit să primească nota maximă după ce a făcut contestaţie la Limba şi Literatura Română, unde profesorii i-au acordat în primă fază nota 9.00. Cum Cosmina era convinsă că a făcut o teză mult mai bună şi-a dat seama că profesorii corectori au uitat să-i dea punctul din oficiu.

„Am fost convinsă că au uitat să-mi pună punctul din oficiu. Ştiam ce am scris şi nu aveam unde să pierd un punct. Dacă lucrarea mea ar fi fost notată cu nouă şi ceva, mai ziceam că aşa au considerat, dar pentru că era nouă am bănuit că despre asta este vorba. Rezultatele contestaţiei mi-au confirmat bănuiala”, a explicat Cosmina Maria Hriţuc.

Decarista de la CN „Mihai Eminescu” a explicat secretul unui 10 perfect. Ea s-a pregătit constant pentru examenul de Bacalaureat şi nu a lăsat totul pentru ultima sută de metri. Cosmina a luat parte la tot felul de activităţi extraşcolare, care au ajutat-o să se dezvolte foarte mult. Totodată, aceasta a fost plecată cu bursă Erasmus în Italia şi Germania şi deşi a văzut care este nivelul învăţământului din străinătate, nu doreşte să părăsească România.

„M-am pregătit constant. Toţi cei patru ani de liceu au reprezentat o pregătire continuă. M-a ajutat şi faptul că am o memorie fantastică şi reţin totul foarte uşor. Pe lângă orele de la şcoală, am învăţat foarte mult şi din activităţile extraşcolare în care m-am implicat. în primul rând am învăţat să mă autoevaluez şi aşa am avut curaj să contest nota de la Limba română. Vreau să-mi continui studiile la Universitatea <<Babeş-Bolyai>> din Cluj-Napoca, specializarea Ştiinţe politice şi comunicare, iar în viitor, ca job, aş vrea să fac jurnalism sau organizare de evenimente. Nu intenţionez să plec din ţară, încă am speranţa că şi aici se poate trăi frumos”, a mai declarat Cosmina.

Absolventa CN „Mihai Eminescu” din Suceava este a doua elevă din judeţul Suceava, după Andra Tofan de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava, care a obţinut media 10 la examenul de Bacalaureat în acest an.

