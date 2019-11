Elev nevoit să meargă la orele profesoarei care l-a umilit în faţa colegilor. Motivul pentru care femeia nu a fost mutată

Incidentul de la Colegiul Tehnic din Rădăuţi, judeţul Suceava, a ajuns în atenţia opiniei publice vineri, 1 noiembrie, după ce Consiliul Judeţean al Elevilor a dat publicităţii o înregistare video în care se aude cum profesoara îl umileşte pe elev în timpul unei ore.

„Tu eşti tănău? Tu nu ştii ce-i cu tine? Te urăsc, efectiv! Nu te pot suporta”, a ţipat profesoara.

Consiliul Elevilor a cerut conducerii şcolii să ia măsuri ferme. Imediat după iscarea scandalului, directorul Colegiului Tehnic Rădăuţi, Gelu Ţugulea, a anunţat că a declanşat o anchetă internă şi că, cel mai probabil, profesoara va fi mutată de la clasă pentru a preveni alte conflicte.

După doar câteva zile, acelaşi director susţine că a făcut un sondaj de opinie în clasa în care s-a produs incidentul şi cei mai mulţi dintre elevi sunt de părere că profesoara nu ar trebui mutată de la clasă, ci trebuie doar să-şi controleze ieşirile nervoase.

„Rămâne pentru că, la clasa la care a fost evenimentul, din 31 de elevi 24 au solicitat păstrarea ei la oră. Cinci au solicitat schimbarea şi doi sunt neutri”, a arătat Gelu Ţugulea.



El susţine că elevii au completat un chestionar anonim în care şi-au exprimat punctul de vedere.

Directorul a mai spus că profesoarei i s-a cerut să facă terapie psihologică. „Noi am propus participarea la consiliere psihologică şi angajamentul pentru un comportament adecvat. Nu am dispus sancţiuni până în acest moment sub rezerva că în condiţiile în care mai apar situaţii din acestea, evident că lucrurile vor fi puse sub un alt aspect”, a arătat sursa citată.

Directorul a mai spus că pentru a preveni izbucnirea altor conflicte la clasa respectivă, el va asista la orele de istorie. În plus, a dispus ca elevul să fie evaluat doar în scris.



Din păcate, modul în care a fost gestinat incidentul de la Rădăuţi i-ar putea descuraja, în viitor, pe elevi să denunţe comportamentul abuziv al dascălilor de la clasă.