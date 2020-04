Drama unui român care şi-a îngropat tatăl mort de COVID-19: „Nu ne răspunde nimeni de patru zile. Nu ştim ce avem de făcut“

Johannes Onesciuc, profesor de pian în Suceava, trece trece prin momente îngrozitoare. Pe data de 30 martie, tatăl său de 66 de ani a murit în Spitalul Judeţean Suceava.

Bărbatul care a decedat a fost testat pe 25 martie pentru coronavirus, dar familia n-a primit nici până acum rezultatul testului.

Profesorul Onesciuc susţine că niciun angajat al spitalului nu i-a spus că tatăl său era infectat cu COVID-19. A aflat vestea atunci când a ridicat cadavrul de la morgă şi a primit certificatul e formolizare.

Profesorul susţine că, având în vedere situaţia, a sunat în repetate rânduri la Direcţia de Sănătate Publică Suceava pentru a afla ce are de făcut mai departe, care sunt paşii pe care trebuie să-i urmeze.

„Începând de pe data de 31 martie încerc să iau legătura cu cei de la DSP şi nu-mi răspunde nimeni. Am vrea să ştim care sunt paşii următori. Ce avem de făcut, ce urmează”, a spus suceveanul.

El a explicat că a intrat în contact cu tatăl său când era internat în spital. „Am intrat, nu foarte des în ultima perioadă, el fiind cu o săptămână înaintea decesului la dializă în zilele de luni, miercuri şi vineri. Vineri, am avut un scurt contact cu el. Nu ne-am dat mâinile, nu ne-am îmbrăţişat, dar am urcat la el ca să văd cu ce pot să-l ajut. După aia, am avut contact cu spitalul, în sensul că a trebuit să mergem la morgă, să stăm acolo să aşteptăm cum era firesc, pentru că erau mulţi oameni. Constatând pe certificatul de formolizare că decesul s-a produs în urma infecţiei cu COVID -19 avem semne de întrebare pe care ni le punem în ceea ce priveşte sănătatea noastră şi ce avem de făcut pe mai departe”, a declarat Johannes Onesciuc.



Deşi n-a primit un răspuns de la instituţia de sănătate publică, profesorul s-a izolat împreună cu familia sa. Spune că nu-i este frică de boală pentru că „există selecţie naturală. Dacă e cazul să ne infectăm nu putem face nimic. Sperăm să nu trecem prin ce am trecut, dar viaţa îşi urmează cursul”.

Suceveanul a explicat că până să moară tatăl său a respectat regulile impuse ca să nu se infecteze. La fiecare ieşire din casă a purtat mănuşi, mască.

„Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să stau 14 zile şi-n a 10 zi să apară simptomele şi abia atunci să fac testul şi să încep administrarea tratamentului. Lucrurile trebuie făcute din timp. De aia insist să iau legătura cu cel de la DSP. Pentru că cei de la DSP nu răspund, dacă devin simptomatic, am să sun la 112”, a precizat sursa citată.

Manuela Tifan, şefa DSP Suceava susţine că-i este greu să creadă că cineva a încercat timp de patru zile să obţină un răspuns de la instituţie şi nu a resuşit. Ea a recunoscut totuşi că DSP se confruntă cu o acută lipsă de personal.

„Am aflat şi eu că ar putea fi ceva probleme. Există patru numere de telefon pe site-ul DSP. Toate fac parte dintr-o singură centrală. Este greu de crezut că nu se răspunde. Dacă un număr apelat este ocupat, centrala comută pe următorul număr liber. Este foarte adevărat că numărul de apeluri este extrem de mare, fapt care probabil, la un moment dat blocheză centrala. Nu este reavoinţă este strict din cauza numărului mare de apeluri şi a numărului de oameni extrem de redus care pot să răspundă”, a spus directoarea.