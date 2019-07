Doi soţi s-au întors acasă după 13 ani de muncă în Italia. Cum au pus pe picioare o afacere cu fonduri europene care le asigură un trai decent

Ionel şi Doina Lungu sunt doi români, originari din Fălticeni, care, în urmă cu 13 ani, au fost nevoiţi să pună lacătul pe mica lor afacere şi să plece la muncă în Italia. S-au stabilit în Roma, unde el a lucrat la o firmă de colectare a fierului care avea şi vulcanizare, iar ea la o firmă de curăţenie.

Deşi câştigau destul de bine, dorul de casă îi frământa adesea. Se gândeau cât de frumos ar fi să revină la Fălticeni, alături de familie şi de prieteni, pentru că nu le plăcea viaţa între străini.

În iarna anului 2016, au găsit un articol într-un ziar românesc din Pensinsulă în care se arăta că Uniunea Europeană finanţează proiecte pentru românii care vor să se întoarcă în ţară. S-au hotărât să nu rateze ocazia şi să se apuce de treabă indiferent de obstacole.

„Aceasta era oportunitatea noastră, să ne redeschidem afacerea ce am avut-o în urma cu 13 ani, când am lăsat totul şi am plecat la muncă în străinătate. Era şansa de a putea reveni pe piaţă cu utilaje noi, performante. Ne-am gândit de la început să ne facem o vulcanizare mobilă, cu utilaje performante. Am început să căutăm cât mai multe informaţii şi am luat legătura cu o firma de consultanţă din Cluj Napoca cu care am încheiat un contract de colaborare. În primul an, am întâmpinat dificultaţi deoarece lucrurile nu se mişcau pe Start Up Plus şi Start Up Nation, aşa că am decis sa ne concentrăm pe Smart Up Diaspora, un program finanţat din fonduri europene care sprijină români din diaspora să îşi deschidă o afacere în România”, ne-a spus Doina Lungu.

Programul finanţa proiecte de maximum 40.000 de euro şi oferea consultanţă gratuită în gestionarea afacerii. Cei doi soţi îndeplineau toate criteriile de eligibilitate, mai exact, la momentul înscrierii în program deţineau experienţă profesională dobândită in diaspora, în domeniul în care voiau să-şi înfiinţeze afacerea din România.

Aşa că au luat legătura cu o firmă de consultanţă şi cu Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor din Cluj Napoca şi s-au înscris în program. După ce au fost admişi, am urmat cursuri de antreprenoriat la distanţă timp de aproximativ 2 luni. Au fost ajutaţi să-şi facă planul de afaceri şi, la final cursului, au participat la un workshop de două zile tot în Cluj, unde au discutat despre planul de afaceri şi au susţinut un examen pentru a primi un certificat de antreprenor.

„ Acest certificat era eliminatoriu pentru depunerea cererii de finanţare. În luna aprilie a anului 2018, am depus cererea de finanţare, iar în august am fost anunţat că planul meu de afaceri a câştigat proiectul. În octombrie a trebuit să înfiinţez firma şi punctul de lucru. Au trecut aproximativ 4 luni până când am depus cererea ca să primesc prima tranşă de bani, care însumează 75% din total. La sfârşitul lunii aprilie 2019, am primit în contul de proiect banii, după care a urmat procesul de achiziţie pe care l-am pregătit în lunile ianuarie - iunie, deoarece a trebuit să trimit cerere de ofertă la cel puţin 3 furnizori şi mai apoi să aleg oferta câştigătoare”, ne-a arătat Ionel Lungu.

Cei doi soţi au venit cu un aport în afacere, în sensul că aveau spaţiul pentru vulcanizare, pe care l-au amenjat. Cu banii de la UE au cumpărat 5 utilaje necesare vulcanizării fixe si mobile.

“Birocraţia a fost cea mai mare dificultate întâmpinată în aceşti trei ani. Sunt foarte multe acte de citit, completat, semnat, extrem de multă atenţie la detalii la fiecare acţiune care se face, mai ales în procesul de achiziţie, însă cei din echipa de proiect au fost şi sunt de foarte mare ajutor. A trecut totul cu bine şi am finalizat achiziţia din etapa 1. Dacă totul merge bine şi vom face cifra de afaceri de minimum 8.000 euro impusă de proiect până în decembrie, vom putea face cererea pentru traşa a doua de finanţare şi anume încă 25% din totalul sumei, din care vom achiziţiona înca 3 utilaje necesare”, a mai spus Ionel Lungu.

În momentul de faţă, vulcanizările celor doi soţi sunt funcţionale. Numai că afacerea este la început de drum.

