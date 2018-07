Doi biciclişti au pedalat aproape 500 de kilometri, prin ploaie, pentru a susţine dreptul la viaţă al copiilor născuţi prematur

Pentru al doilea an consecutiv, Constantin Lucuţar şi Mihai Cervinschi au pornit într-o aventură înduioşătoare. Aceştia au încercat să facă o tură de 1.000 de kilometri cu bicicleta în 48 de ore pentru a susţine dreptul la viaţă al copiilor născuţi prematur.

Startul s-a dat pe 28 iunie 2018, la ora 11.00, pe traseul: Suceava (platoul centru), Fălticeni, Tg. Neamţ, Topliţa, Reghin, Tg Mureş, Sighişoara, Braşov, Ploieşti, Buzău, Râmnicu Sărat, Focşani, Adjud, Bacău, Roman, Giratoriu Gura Humorului, Suceava.

Fondurile strânse au mers către proiectul Fiecare copil contează, derulat de Salvaţi Copiii România pentru dotarea maternităţilor cu echipamente medicale necesare supravieţuirii copiilor născuţi prematur.

Cum la sfârşitul săptămânii trecute, aproape întreaga ţară a fost lovită de inundaţii, Aventura celor doi biciclişti a luat sfârşit după aproape 500 de kilometric, în care au îndurat tot felul de obstacole. Aceştia s-au oprit deoarece riscau să ajungă în pragul hipotermiei.

„După aproximativ 80 de kilometri de la start, am primit primul botez, o ploaie torenţială uşor călduţă. A trebuit să mărim viteza ca să nu avem probleme cu frigul. Ploaia nu s-a oprit, a continuat mocăneşte până ce am început să urcăm pasul Topliţa, unde a început o altă torenţială, de data asta mai puternică şi mai rece. Am strâns din dinţi şi am mers mai departe.

După ce am trecut de zona muntoasă lucrurile sau îmbunătăţit, asfaltul era uscat, vântul din spate. Parcă eram în altă lume. Bucuria nu a ţinut mult şi din Târgu Mureş spre Sighişoara, am realizat că mergem în spatele ploii şi urmează să intrăm într-o furtună. Aşa a şi fost! După ce am trecut de Sighişoara am intrat direct ochiul furtunei. Vânt din faţă, stropi mari de apă care ne loveau cu putere.

Vizibilitatea a scăzut la zero, vedeam doar ghidonul cu ajutorul lanternei de pe cască, în rest un perete de apă. La un moment dat am zărit nişte becuri care tot clipeau, când am ajuns lângă ele, era Cernica Tandin şi Bogdan Mihai, suportul nostru tehnic. Atunci am luat decizia să facem o pauză de aproximativ o oră până se linişteşte totul.

După pauză ne-am echipat şi am mers mai departe, ploaia a continuat mocăneşte. Iar pe varianta Braşovului mai bine de 10 kilometri o furtună ne-a lovit din nou. Abia după ce am trecut de Săcele a fost mai bine.

Bucuria nu a ţinut mult, în timp ce urcam spre Cheia a început să tune şi să fulgere, imediat au apărut primii stropi mari, apoi prăpădul.

Ne-am adăpostit sub un copac dar nici o şansă, furtuna era prea puternică. Atunci am luat decizia să pedalăm mai departe, altfel ajungeam în pragul hipotermie. După ce am traversat muntele ne-am urcat în maşină să ne încălzim.

În maşină s-a lăsat o linişte deplină, se auzea doar radioul cum vorbea despre ce se întâmplă în ţară şi ploaia cum bătea în geam. Au trecut mai bine de 30 de minute fără vorbim. Camioanele care treceau pe lângă noi, legăna maşina de parcă era cutremur.

Am făcut un inventar al echipamentului şi totul era ud, nu mai aveam nimic uscat. Singurul lucru ce mă încălzea era folia de supravieţuire. O recomand tuturor! Ajută enorm de mult.

După ce am pus totul în balanţă a trebuit să iau o decizie, una foarte grea. De ce spun grea? Pentru că am implicat mulţi oameni şi mi-am dorit să fie o reuşită din toate punctele de vedere. Reuşita a fost doar pe jumătate. 18 ore de pedalat prin ploaie, 493 de kilometri cu 4.500 diferenţa pozitivă de nivel, timp total 25 de ore. Fizic şi psihic puteam mult şi bine. Dar eram prea expuşi. Nimeni nu îşi dorea să ajungă până la hipotermie, sau mai rău, sub roţile unui camion.

Mulţumim sponsorilor care au fost alături de noi şi de cauza noastră! Mulţumim tuturor pentru donaţii. Împreună am reuşit să strângem 10 % din valoarea unui echipament ce dă o şansă la viaţă multor copii”, a povestit Constantin Lucuţar.

