Dispute politice iscate pe Facebook, reglate prin violenţă în realitate: „Mi-a dat cu sticla de bere în cap”

Bogdan Pascariu are 30 ani şi locuieşte în comuna Moara a judeţului Suceava. El nu este membru de partid, dar mama acestuia face parte din Pro România. În acest context, Bogdan susţine că distribuit pe Facebook o postare care conţinea un mesaj favorabil candidatei Pro România la primăria localităţii.

„De acolo au apărut discuţii. Au intrat contracandidaţii, susţinătorii primarului PNL, Eduard Dziminschi. M-au jignit şi mi-am ameninţat familia. Ne-au spus că ne omoară de la mic la mare. Am încercat să vorbesc frumos cu ei. Apoi, le-am spus să ne întâlnim şi vorbim”, a declarat tânărul.

A doua zi, Bogdan Pascariu s-a oprit la magazinul sătesc să-şi facă cumpărături, unde s-a întâlnit cu unul dintre cei care i-au adresat cuvinte jignitoare.

„Când am intrat, i-am spus să iasă din magazin ca să clarificăm nişte lucruri. El a spus că nu vine şi mi-a spus să vin eu la el la masă. Am mers la el şi am început să vorbesc, l-am întrebat de unde ştie toate lucrurile urâte pe care mi le-a spus despre familia mea. El s-a manifestat agresiv, s-a ridicat de la masă. I-am cerut socoteală. I-am spus că nu mă duc la Poliţie, dar să-mi spună ce are cu familia mea. El avea sticla de bere în mână. La un moment dat mi-a dat cu sticla în cap”, susţine bărbatul.

Bogdan Pascariu a fost la spital, unde a primit îngrijiri medicale, a fost cusut, după care s-a dus să-şi scoată un certificat medico-legal.

Aflat pe cealaltă parte a baricadei, presupusul agresor, Ionuţ Turenschi, susţine că nu l-a lovit cu sticla în cap pe Bogdan Pascariu. Turenschi a declarat că el este victima în tot acest conflict pentru că Pascariu l-ar fi curentat cu un dispozitiv de electroşocuri. „Noi o să ne împăcăm. Locuim aici în sat. Eu nu depun plângere la Poliţie”, a spus acesta.

Inspectoratul de Poliţie Suceava a deschis un dosar penal pe numele lui Ionuţ Turenschi pentru "loviri şi alte violenţe". Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al instituţiei, confirmă că Bogdan Pascariu a fost lovit cu o sticlă în cap.

"Între cei doi s-a iscat o discuţie referitoare la faptul că presupusul agresor i-ar trimite mesaje jignitoare soţiei victimei pe Facebook. Cei doi s-au îmbrâncit iar presupusul agresorul l-a lovit cu o sticlă în cap. La faţa locului a venit o ambulanţă, care a transportat victima la spital", a declarat Epureanu. În raportul de eveniment întocmit de poliţişti în ziua conflictului nu s-a făcut referire la dispozitivul de curentare.

