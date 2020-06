Dialog între renumitul psiholog Menis Yousry şi Ştefan Mandachi: „Depresia e o invenţie occidentală. Dacă eşti împăcat cu tine, automat eşti fericit“ VIDEO

Ştefan Mandachi: Cum definiţi dumneavoastră fericirea?

dr. Menis Yousry: Cred că ne străduim prea tare să aflăm ce este fericirea. Dacă eu caut fericirea înseamnă că sunt nefericit. Suntem învăţaţi că trebuie să fim fericiţi. Citim în cărţi cu toţii că ar trebui să fim fericiţi. Dacă eşti împăcat cu tine, automat eşti fericit. Nu trebuie să faci ceva anume. Putem face multe lucruri în viaţă ca să ne simţim ok. Dar, trebuie să facem ceva neapărat ca să fim fericiţi? Asta este întrebarea. Depresia este ceva diferit. Nu are legătură cu fericirea. Oamenilor depresivi li s-a întâmplat ceva şi încă nu şi-au găsit pacea, încă se uită în trecut în loc să se uite la prezentul şi viitorul lor. Este ceva diferit. Aşadar, nu aş compara sau măsura fericirea cu depresia. Sensul depresiei se află chiar în cuvântul în sine. Ne lipseşte ceva. Ceva ne-a fost luat şi-l vrem înapoi. Toată lumea are depresie dintr-un motiv foarte simplu, deloc complicat. Le-a lipsit iubirea şi nu s-au vindecat încă. De obicei, acest lucru se petrece în copilărie.

Ştefan Mandachi: Dumnevoastră sunteţi depresiv?

dr. Menis Yousry: Nu ştiu ce înseamnă asta. Nu cred că m-ai văzut vorbind despre asta în conferinţele mele. Depresia este o invenţie Occidentală. Nu a existat înainte. Este un nume, un cuvânt. În Occident, când nu înţelegi ceva îi dai un nume. Odată ce avem un nume, avem o afecţiune şi vom încerca să o vindecăm. Am crescut în Egipt şi până în 1960 nu ştiam ce însemnă să fii depresiv. Dar, cineva a venit din străinătate şi ne-a spus că există ceva numit „depresie”. Toată lumea a devenit depresivă după asta. Apoi am început să cumpărăm medicamente pentru depresie şi am uitat cauza. Cum a apărut depresia? Dacă există aşa ceva cu adevărat? Oamenilor li s-au întâmplat foarte multe lucruri în trecut şi nu s-au recuperat încă. Aşadar, îi dau un nume, devine afecţiune, apoi primesc tratament şi devine un trend. Deci, eu nici nu ştiu dacă oamenii înţeleg ce înseamnă depresia. Este lipsită de sens.

Ştefan Mandachi: Ce părere aveţi despre victimizare?

dr. Menis Yousry: Lumea în care trăim promovează victimizarea. 100%. Şi acum, în Europa de Est prinde amploare. Înainte, exista doar în Occident. Vă dau un exemplu foarte simplu. În Anglia, momentan, luăm bani de la oamenii care muncesc şi îi dăm la cei care nu muncesc. Vă puteţi imagina asta? Cum afectează asta poporul? Tu munceşti mult, plăteşti impozite, şi ei dau banii celor care nu muncesc. (...) Eu nu mă refer la oamenii care nu pot să muncească. Vorbesc despre oamenii care pot munci, dar obţin bani fără să muncească. Ce facem cu aceşti oameni? Îi ajutăm să fie victime. Totul porneşte din familie, mereu spun că asta este cauza. Dacă ai copii, majoritatea părinţilor au câte doi acasă. Vii acasă şi ai doi copii: unul dintre ei este foarte fericit şi unul este foarte trist. Care dintre ei va obţine atenţia ta?

Ştefan Mandachi: Cel trist.

dr. Menis Yousry: Şi ce faci? Îl ajuţi pe cel trist să fie o victimă. Îi dai dulciuri celui trist şi încerci să-l faci să se simtă mai bine, iar pe cel care munceşte şi este bine nu-l bagi în seamă? Eu aş merge la cel fericit. Îi arăt celui trist că pentru a obţine ce doreşte trebuie să facă altfel. Fără să le ţin predici şi să le spun ce trebuie să facă. Întreaga cultură în care trăim în Occident promovează victimizarea.