Dezastrul găsit în bucătăria unei pensiuni din Bucovina: „E sub orice critică. De la pâine cu mucegai până la păr în mâncare“

Verificările au fost făcute în urma unor reclamaţii pe care inspectorii le-au primit de la grup de turişti. Oamenii şi-au petrecut sărbătorile de iarnă în Bucovina şi au fost nemulţumiţi de condiţiile de cazare din pensiune.



Primul control a fost efectuat pe 31 decembrie 2019. Atunci, proprietarul pensiunii a fost amendat cu 5.000 de lei, pentru că nu a anunţat instituţia sanitar-veterinară că-şi începe activitatea. În plus, inspectorii au cerut închiderea bucătăriei, unde au găsit mormane de vase nespălate, resturi aruncate pe jos şi alimente ţinute înc condiţii improprii.

Problema este că patronul nu s-a conformat, dat fiind numărul mare de turişti cazaţi în pensiune, şi a continuat activitatea în bucătărie. Aşa că vizitatorii au mai depus o plângere la DSVSA, iar inspectorii au efectuat un nou control pe 1 ianuarie. În urma verificărilor, patronul a primit o amendă de 50.000 de lei.

„Prima sesizare a clienţilor a fost pe 31 decembrie. Colegii din Vatra Dornei au constatat lipsa condiţiilor pentru preparat hrana, cu referire la spaţii cerinţele de igienă. Pensiunea a fost sancţionată contravenţional cu suma de 5.000 lei pentru începerea activităţii fără a anunţa autorităţile veterinare precum şi interdicţia de a prepara alimente. Pensiunea nu a respectat interdicţia impusă, iar pe 01 ianuarie a apărut iarăşi sesizarea că a preparat mâncare. Am aplicat a doua sancţiune în suma de 50.000 lei pentru lipsa autorizatiei sanitare veterinare. Spaţiu subdimebsionat, neigienic, impropriu pentru alimentaţie publică-preprare/gătire hrana. Pereţi pavimente degradate, cu aspect neigienic", ne-a declarat şeful DSVSA Suceava, Dan Corneanu.

Pagina de facebook a pensiunii a fost umplută de reacţii ale unor clienţi care au petrecut finalul de 2019 şi începutul de 2020 la această pensiune. Redăm mai jos câteva dintre ele, pentru a vă face o imagine privind nemulţumirile oamenilor.

„Am achitat, integral, contravaloarea sejurului din luna octombrie. Ni s-a promis un sejur de vis, cu tradiţii şi obiceiuri, cu mâncare tradiţională. Am primit cel mai urât coşmar. În restaurant am fost înşiraţi ca la pomană, sucuri desigilate de mult, o zeamă de ciorbă ca o lătură, cu pâine mucegăită, mâncare cu păr, ţinută într-o <tentativă> de bucătărie. Răspunsului domnului, în momentul în care am cerut explicaţi pentru pâinea mucegăită, a fost: <s-a încurcat sacoşa cu resturile pentru câine>. Mulţumim domnului pentru concediul de vis pe care ni l-a oferit şi, încă, sper că organele competente din ţara asta îşi vor face datoria!", a scris Mariana Necula, din Brăila.

O altă turistă care a petrecut la această pensiune, Loredana Panait, tot din Brăila, a scris:

„Nu recomand această pensiune! Ce vă pot spune este că:

1. Îţi arată o pensiune şi te cazează în alta

2. Mâncarea este sub orice critică, de la pâine cu mucegai până la păr în mâncare

3. Băutura mirosea a lichid de parbriz

4. Vesela murdară şi ciobită

5. Ţi se promite în pachet excursie care nu mai are loc, plimbare cu sania pe care o plăteşti din nou, plimbare cu telescaunul şi sus petrecere, lucru ce nu a avut loc.

A vrut toţi banii înainte pentru că ştia ce are de oferit, În ziua de Revelion a venit Protecţia consumatorului, Sanepidul, ANAF-ul, au închis bucătăria, iar el în noaptea de Revelion a gătit în acea bucătărie infectă! Ne-am cerut banii înapoi şi am fost luaţi la mişto! Organele competente au decis ca de pe data de 02 ianuarie 2020 această unitate să fie închisă şi sper să rămână aşa”.

Administratorul pensiunii a declarat pentru Monitorul de Suceava că scandalul a pornit, de fapt, după ce a depus o plângere la Poliţie pentru un că un grup restrâns de turişti ar fi furat băuturi alcoolice din barul pensiunii în valoare de 4.000 de lei.