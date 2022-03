Deşi a ajutat mii de refugiaţi, Ştefan Mandachi refuză compensaţiile de la stat: „Ajut fiincă asta îmi dă sens”

Pentru a înlătura orice speculaţie pe această temă, Ştefan Mandachi a scris pe contul său de Facebook că va acoperi toate cheltuielile cu privire la cazarea refugiaţilor în hotelul său de patru stele, din municipiul Suceava.

„Cazarea, şederea, găzduirea, serviciile, gaz, curent, salariile angajaţilor, carburant, întreţinere, curăţenie, dezinfecţie, pază, camere, restaurante, hotel, sală de evenimente, sunt oferite gratuit, iar toate cheltuielile sunt plătite INTEGRAL de mine. Nu am primit si nu vom primi nici o compensaţie materială de la vreo autoritate sau de la stat. Totul este oferit de mine cu titlu gratuit”, a transmis antreprenorul.

El a mai scris că merge mai departe cu intenţia de a ajuta cât mai mulţi oameni şi cât mai multe animale. În hotelul de lux din Suceava sunt primiţi şi refugiaţi care au animale de companie.

Ştefan Mandachi a amintit că, deşi a oferit sprijin şi la începutul pandemiei de COVID-19, nici atunci nu a acceptat bani de la stat.

„Evident, nici în timpul pandemiei COVID nu s-a pus problema să primesc vreun cent de la vreo autoritate sau de la statul român, atunci când am oferit hotelul gratuit cadrelor medicale, plus 20.000 de meniuri GRATIS de la Spartan, Secţie de Terapie Mobilă, plus alte servicii de peste 300.000 de euro, plus donaţii de pe persoana fizică Ştefan Mandachi de mai multe miliarde. Am suportat integral absolut toate cheltuielile pt. că aşa mi s-a părut normal. Nu m-a obligat nimeni să fac asta, o fac de drag”, a completat antreprenorul.

El a explicat că se implică în acţiuni caritabile prin Fandaţia Umanitară „Jeni Mandachi”, care nu are niciun angajat pentru că suceveanul nu a vrut să folosească banii din donaţii pentru a plăti salarii.

Pentru că sunt persoane care pun la îndoială bunele intenţii ale antreprenorului şi îl acuză că are un scop ascuns cum ar fi să-şi facă reclamă, acesta a explicat din nou de ce alocă atât de mulţi bani acţiunilor filantropice.

„Ajut oamenii şi animalele pentru că asta îmi dă sens, mă face să mă simt foarte fericit şi îmi dă o satisfacţie inexplicabilă. De când sunt copil, am văzut că la fel făcea şi maică-mea şi nu văd de ce nu aş “investi” în pasiunea mea. Iată “de ce” îmi finanţez pasiunea, aceea de a da mâncare unui câine flămând sau de a oferi un pat unui străin însetat alungat pe nedrept din ţara lui. Nu-i nici o mare filozofie, e doar pasiune şi atâta tot. Nu pot controla faptul că activităţile mele filantropice îmi aduc o doză suplimentară de popularitate. Am cel puţin patru ani de când zi de zi mă ocup de cazuri speciale, dar nu mereu sunt la fel de vizibil. De exemplu, am iniţiat un proiect care a generat 110 fântâni în Africa pentru satele izolate şi pentru copii, am salvat mii de câini fără stăpân, am strâns milioane de euro pentru oameni bolnavi şi disperaţi şi lista e lungă, dar de foarte multe ori neobservată. Aşa că întrebarea “de ce faci asta ACUM?” mi se pare totalmente ilogică”, a mai scris Mandachi.