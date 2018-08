VIDEO Deputat USR agresat de un poliţist în sediul Primăriei Rădăuţi: „Mi-a rupt legitimaţia şi a aruncat-o într-un colţ“

“Inspirat de violenţa jandarmeriei din 10 august, un poliţist local din Rădăuţi a agresat echipa #farapenali.

Am încheiat strângerea de semnături #farapenali de la Suceava în secţia de Poliţie din Rădăuţi cu o plângere penală împotriva poliţistului local Gavril Alexandru care ne-a agresat fizic şi verbal.

Tocmai făcusem poza de dinainte de plecare în faţa Primăriei din Rădăuţi când un poliţist local a ieşit din clădire şi ne-a cerut autorizaţie să strângem semnături. I-am explicat că nu avem nevoie. Mi-a cerut să mă legitimez. Am scos legitimaţia de parlamentar. Mi-a smuls-o din mână şi a plecat cu ea în Primărie.

L-am urmat împreună cu colegii mei cu intenţia de a o recupera. Poliţistul local a devenit foarte agresiv, ne-a împins afară spunând ca e domeniul primăriei, că programul s-a terminat la 16.00

Ne-a ameninţat, mi-a rupt legitimaţia, mi-a spus ca mă loveşte. I-am spus tot timpul că e ultraj.

El a refuzat să se legitimeze, a făcut-o doar după ce a sosit poliţia pe care am chemat-o prin 112.

Am făcut plângere împotriva lui şi sper că poliţia Rădăuţi îşi va face datoria si poliţistul local va plăti pentru abuz, agresiune şi ultraj.

Totul s-a întâmplat în Primăria Rădăuţi condusă de primarul PSD Nistor Tătar”, a scris pe contul lui de Facebook, Adrian – Claudiu Prisnel.

Primarul municipiului Rădăuţi, Nistor Tătar, a refuzat să comenteze pe larg evenimentul spunând că se află pe teren şi promiţând că va oferi lămuriri imediat ce se va întoarce la birou. Tătar susţine că evenimentele s-ar fi desfăşurat mult diferit faţă de versiunea prezentată de deputatul Claudiu Prisnel, fără a explica însă cum.

“Eu m-am legitimat, a plecat cu legitimaţia mea în sediul Primăriei unde am intrat pentru a o recupera pentru că mi-a dat de înţeles că nu vrea să o returneze. Când am intrat în primărie avea în mâna legitimaţia ruptă pe care a aruncat-o într-un colţ. Dânsul a refuzat să se legitimeze. A devenit agresiv şi am sunat la 112. Postul lui era în incinta Primăriei. A venit să ne intimideze în afară unde noi făcusem o fotografie. Ne-a zis că nu avem autorizaţie. Şi a încercat să ne intimideze. Total gratuit tot efortul lui. Apoi s-a pierdut cu firea. În fine, nu am niciun dubiu de ce parte este dreptatea”, a declarat pentru "Adevărul", deputatul Adrian – Claudiu Prisnel.

Luni, 13 august, la ora 17.57, poliţiştii din Rădăuţi au fost anunţaţi telefonic de către dispecerul Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuţi despre faptul că un grup de persoane a intrat în sediul Primăriei din localitate şi refuză să părăsească incinta.

Mai jos, versiunea incidentelor, potrivit raportului întocmit de Poliţie: la ora 17.59, poliţiştii din Rădăuţi au fost anunţaţi prin 112 de către Adrian - Claudiu Prisnel (35 de ani), din municipiul Craiova, care s-a recomandat a fi deputat USR şi a spus faptul că în sediul Primăriei Rădăuţi este un poliţist local agresiv.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că în faţa Primăriei municipiului Rădăuţi se află un grup de oameni îmbrăcăţi cu tricouri de culoare albă cu inscripţia „#fără penali în funcţii publice”. De asemenea, în faţa sediului se află şi un poliţist local din cadrul Primăriei municipiului Rădăuţi, care avea o discuţie cu unul dintre membrii grupului, iar alţi doi membri ai grupului filmau incidentul cu telefoanele mobile.

După ce conflictul a fost aplanat, poliţistul local Alexandru Mihai Gavril (31 de ani), din municipiul Rădăuţi, a declarat că patru persoane, membrii ai grupului, au pătruns fără drept în incinta Primăriei municipiului Rădăuţi. De asemenea, poliţistul a susţinut că cei patru au refuzat să părăsească incinta Primăriei Rădăuţi, la solicitările lui.

Un membru al grupului s-a legitimat că fiind deputat Adrian Claudiu Prisnel. Acesta a declarat faptul că în timp ce se află cu membrii grupului în faţa Primăriei municipiului Rădăuţi şi făceau fotografii de grup i-a fost solicitat de către poliţistul local să se legitimeze. Deputatul i-a prezentat poliţistului legitimaţia de deputat, moment în care agentul de poliţie locală i-a luat legitimaţia şi a plecat în sediul Primăriei.

Poliţistul local a fost urmat în sediul Primăriei de către Adrian Claudiu Prisnel, Ioana Lupea (47 de ani), din municipiul Bucureşti, Andrei Covaci (36 de ani), din municipiul Bucureşti şi Laurenţiu Marian Dincă (23 de ani), din comună Cârşa, judeţul Dolj, toţi.

În sediul Primăriei Municipiului Rădăuţi, a avut loc o altercaţie între membrii grupului şi poliţistul local, la finalul căreia poliţistul local i-a scos cu forţa afară din sediul primăriei.

Oficialii Poliţiei Suceava spun că se fac cercetări cu privire la infracţiunea de „violarea sediului profesional” faţă de Adrian Claudiu Prisnel, Ioana Lupea, Andrei Covaci şi Laurenţiu Marian Dincă.

Cei patru membrii ai grupului menţionaţi mai sus, au fost invitaţi la sediul Poliţiei Municipiului Rădăuţi, unde au depus plângeri penale împotriva agentului de poliţie locală Gavril Alexandru Mihai, solicitând că acesta să fie cercetat pentru comiterea infracţiunilor de „ultraj”, „purtare abuzivă” şi „distrugere”.

Plângerile au ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi.

Alte ştiri pe această temă:

12 jandarmi s-au prezentat astăzi la IML pentru a solicita certificate că au fost agresaţi la mitingul diasporei

VIDEO Bărbatul care ar fi furat pistolul jandarmeriţei a fost reţinut. Arma nu a fost deocamdata recuperate

PSD face scut în jurul lui Carmen Dan. Social-democraţii nu au mers la şedinţa Comisiei de apărare unde Opoziţia voia chemarea ministrului la audieri