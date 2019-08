De ce este Olanda o ţară unică în lume la capitolul sarcină şi naştere: „Dacă te simţi bine, nu vei face nicio analiză. Nici măcar de sânge!“

Oxana Greadcenco locuieşte de patru ani în Amsterdam. De curând a aflat că este însărcinată şi a făcut ceea ce fac toate femeile din ţara lalelor atunci când aşteaptă în copil.

„Primul lucru pe care trebuie să îl faci când afli de sarcină e să alegi centrul de moaşe unde îţi va fi monitorizată sarcina. Dacă sarcina ta nu prezintă vreun risc, nu vei da ochii cu niciun medic timp de 9 luni (nici ginecolog şi nici în timpul naşterii! ? ). Şi nu vei face nicio vizită la spital! În fiecare lună ai o întânire cu moaşa, iar în scurt timp veţi deveni prietene ? Întânirile sunt, de fapt, nişte convorbiri amicale despre cum cum te simţi, dacă ai căderi emoţionale şi, opţional, poţi fi întrebată: vrei să ascultăm inima bebeluşului? Dacă te simţi bine, nu vei face nicio analiză. Nici măcar de sânge! Moaşa nu îţi prescrie vitamine prenatale sau alte suplimente alimentare, doar acid folic până în primul trimestru, alimentaţie sănătoasă şi sport”, a arătat jurnalista.

Mămicilor sănătoase sau celor care mai tinere de 40 de ani nu li se recomandă să facă textele genetice. Dacă vor să facă analizele, trebuie să le plătească pentru că statul nu le decontează.

“La dorinţa ta poţi face câte teste vrei, doar că ele nu vor fi acoperite de asigurare. Noi am ales să facem testul cromozomial NIPT, care este neinvaziv, doar să stăm liniştiţi. Pentru că nu sunt în grupul de risc, l-am plătit noi şi a fost 175 euro. În timpul sarcinii ai două utrasonografii: în primul trimestru (noi am făcut la 12 săptămâni) şi în săptămâna 20. Acestea sunt obligatorii şi sunt acoperite de asigurare. La dorinţă, poţi să mai faci ecografii, dacă ţi-e dor de bebeluş ? Noi am făcut una în săptămâna 15 pentru a afla sexul bebeluşului. Persoanele care fac testul NIPT ar putea afla sexul bebeluşului foarte devreme, după săptămâna 7, însă în Olanda această informaţie rămâne secretă pentru a evita cazurile de întrerupere de sarcină în caz că nu e genul la care sperai”, a mai scris Oxana.

Jurnalista a mai transmis că există trei opţiuni de naştere: acasă fiind cea mai recomandată dacă sarcina decurge fără probeme sau dacă femeia este la a doua naştere.

Gravidele pot să nască şi la spital fără medic, dacă nu apar complicaţii grave sau la un hotel (Geboortehotel) amenajat cu toate facilităţile pentru o naştere non -medică. Femeile optează pentru aceste hotel în cazul în care vor să rămână mai multe ore sub îngrijirea moaşelor.

“Imediat ce începe travaliul îţi suni moaşa şi, indiferent ce oră e, va veni acasă şi îţi va fi alături până va veni momentul potrivit să mergeţi împreună la spital, în caz că alegi să nu naşti acasă. De epidurală sau cezariană la alegere nu trebuie să zic nimic, e clar că moaşele sunt împotriva la ambele ? Şi, partea mea preferată: Pe lângă moaşa care îţi monitorizează toată sarcina, la naştere asistă şi moaşa (Kramzorg) care va veni acasă la tine timp de 7 sau 10 zile şi te va învăţa cum să ai grijă de bebeluş. Rolul acesteia e să ajute femeile să evite depresiile post natale. Pe lângă ajutorul legat de bebe, aceasta pregăteşte mâncare, face cumpăraturi, face curat în casă, îţi face masaj şi te lasă să dormi fiind sigură că bebe e pe mâinile unei profesioniste”, se arată pe pagina de Facebook a Oxanei. Ea a arătat că-n situaţia în care femeia are probleme de sănătate, a avut anterior o sarcină oprită în evoluţie, va avea vizite dese la medic, analize şi investigaţii periodice. Cu alte cuvinte, se face o delimitare clară între sarcinile medicale şi non medicale. “Dacă ai nevoie, vei fi tratată cu toată seriozitatea, dacă nu - nu te vom purta aiurea pe holurile spitalelor”, a conchis jurnalista.

