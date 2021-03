De ce a „înmormântat” Mandachi autostrada de un metru. „Niciunul nu-i mai breaz. Toţi sunt zero barat”

Antreprenorul sucevean Ştefan Mandachi a scris pe contul său de Facebook un mesaj în care a explicat, între altele, de ce a îngropat autostrada-simbol de la Suceava.

„Da, astăzi 15 martie 2021 am ”înmormântat” autostrada, întrucât nu mai găsesc nicio soluţie sau cale de resuscitare. Nu-mi mai fată mintea nicio idee prin care să punem presiune pe nişte ”aleşi” să-şi facă datoria. Muzeul ”Muzeul Primului metru de autostradă” rămâne intact şi deschis tuturor vizitatorilor. Trec aproape zilnic la ”Autostrada de 1 metru”, care a devenit un fel de loc de pelerinaj.

Îmi face o deosebită plăcere să vorbesc cu turiştii sau musafirii aflaţi în zonă. Oamenii se plimbă aici, se relaxează, fotografiază şi se simt bine. Probabil, cât de curând, ca să vin în întâmpinarea vizitatorilor, voi planta copaci în tot perimetrul, şi astfel vom da fiinţă unui parc şi unor locuri umbroase. La ”autostradă” au poposit zeci de mii de români până acum şi îi aştept în continuare, cu drag. Întrucât mi-a schimbat viaţa, nu voi schimba destinaţia acestui simbol niciodată”, a transmis antreprenorul

Omul de afaceri a arătat că s-au împlinit doi ani de când a iniţiat campania „România vrea autostrăzi!” #sîeu!” şi că şi că în acest interval de timp statul nu a construit niciun km de autostradă în Moldova.

„Iată noutăţile, după doi ani: nu avem nicio autostradă în toată regiunea istorică Moldova! S-a finalizat doar o centură ocolitoare la Bacău, de câţiva kilometri, pe care nici bine nu intri, că în două minute eşti obligat să ieşi. De 31 de ani, de la Suceava la Bucureşti tot şapte ore faci, tot istovit ajungi. La fel cum de la Suceava spre capitala Transilvaniei, Cluj, drumul este la fel de anevoios, fără 1 milimetru de autostradă. Nu s-a schimbat ABSOLUT NIMIC. Se circulă groaznic iar pericolele sunt la fel, poate chiar mai mari (avem mai multe maşini)”, a scris antreprenorul.

Ştefan Mandachi este de părere că toţi premierii şi preşedinţii României din perioada 1990 – 2021 se fac vinovaţi pentru lipsa infrastructurii rutiere moderne din ţara noastră.

„Trebuie să mulţumim următorilor ”ctitori” (în ordine alfabetică) pentru morţii de pe şosele, pentru toate orele din viaţa noastră pe care le petrecem la volan în loc să stăm cu familia, pentru stres, pentru nervi, pentru răni, pentru sperieturi şi pentru toate pericolele prin care trecem pe şoselele Moldovei: Boc, Câţu, Ciorbea, Dăncilă, Grindeanu, Isărescu, Năstase, Orban, Ponta, Roman, Stolojan, Tăriceanu, Tudose, Ungureanu, Văcăroiu, Vasile precum şi tuturor preşedinţilor României din 1990-2021, care i-au numit. Poate că sunt diferenţe între conducătorii patriei în alte domenii, dar din punct de vedere al realizării de autostrăzi în Moldova NICIUNUL NU-I MAI BREAZ DECÂT ALTUL, TOŢI SUNT ZERO BARAT! Nu-i mai breaz Orban decât Văcăroiu, Câţu decât Dăncilă, Isărescu decât Grindeanu, sau Tudose decât Ciorbea”, a completat suceveanul.

Omul de afaceri a spus că de când a iniţiat protestul până în prezent au trecut patru rânduri de alegeri politice, şi, deşi ar fi putut, nu acceptat ofertele partidelor politice de a candida. Ştefan Mandachi a explicat că nu-i place politica, îl enervează şi plictiseşte.

Chiar şi aşa, niciunul dintre cretinii care m-au acuzat că voi candida nu şi-au cerut scuze. Nici nu e nevoie. N-am nicio simpatie pentru niciun partid politic, nu fac parte din nicio organizaţie sau mişcare. Există oameni extraordinari în toate partidele (sunt prieten cu câţiva) dar există şi multe lichele corupte, care îşi bat joc de şansa acestei ţări. Nu vă îmbătaţi cu apă rece! La ora actuală, COLCĂIE CORUPŢIA ÎN ROMÂNIA. Este enormă! Aviz amatorilor: n-am să dau un cent mită atâtea zile câte voi trăi! Corupţia derivă din lipsa de educaţie. Aşa am ajuns fără o autostradă în 31 de ani”, a scris sursa citată.

După doi ani de la iniţierea protestului său, Ştefan Mandachi a ajuns la concluzia că românii nu vor autostrăzi. Dacă le-ar fi vrut, ar fi protestat, s-ar fi zbătut mai tare.

„Eu mi le doresc şi am luptat pentru asta, mai suntem câţiva zăpăciţi! Însă prea puţini mai vor cu adevărat. Dacă românii ar fi vrut autostrăzi, le-ar fi avut! S-ar fi luptat pentru ele. Nemţii, britanicii au vrut, francezii la fel, italienii şi ei, spaniolii, grecii, chiar şi sârbii mai nou, bulgarii, ungurii, toţi au vrut. ŞI S-AU FĂCUT!!! Noi, românii, nu am vrut! De aceea nu avem. Prin urmare, ce sens mai are tămbălăul cu autostrăzi atâta vreme cât noi nu le dorim suficient de arzător? Concluzia mea: suntem prea înrădăcinaţi în zona de confort ca să ne manifestăm dreptul constituţional de a protesta. Nu ştim să ne utilizăm drepturile. Nu ştim să protestăm! Şi nici nu vrem să învăţăm...”, a completat antreprenorul.

