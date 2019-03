Cum trebuie să fie salteaua ca să dormim bine noaptea, fără dureri musculare

Kinetotarapeutul sucevean Daniel Irimia ne-a declarat că salteaua se alege în funcţie de greutatea corporală a celor care o folosesc. De exemplu, un cetăţean de 80 de kilograme, care se ştie cu probleme cervicale, trebuie să îşi aleagă o saltea pentru 80 de kg/mp.

“Salteaua trebuie să fie cât mai dură. Cum se verifică? Eu am o saltea de 120 de kg/mp şi este foarte dură, îmi relaxează foarte bine spatele. Fiecare trebuie să îşi aleagă salteaua în funcţie de greutatea corporală pe care o are şi afecţiunile coloanei vertebrale. Corpul, în timpul nopţii, are tendinţa să se relaxeze. Reuşeşte să se relaxeze doar dacă stă pe un plan dur. Dacă este aşezat pe un plan moale, munchii se contractă pe tot timpul nopţii. Din acest acest motiv persoanele care aleg o saltea mai moale se trezesc dimineaţa cu dureri musculare şi articulare”, ne-a declarat kinetoterapeutul.

El a mai spus că persoanele care suferă de o afecţiune cervicală trebuie să doarmă pe perne cât mai mici, rotunde, cum sunt cele pentru călătorii.



